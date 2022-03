Razones para el desconcierto

audima

FORMA ES FONDO. Porque así lo dice la ley, corresponde al INE, y solo al INE, llevar a cabo la promoción del voto en los ejercicios de revocación de mandato. Pero los promocionales en radio, tele y redes sociales ponen el énfasis en la calidad de la organización, no tanto en el llamado a participar: “la consulta va, y va bien”. El árbitro es cuidadoso, todos los spots tienen un llamado a participar; tibio si usted quiere, pero llamado al fin. “Participa” dice uno de los videos oficiales; “opina”, dice otro. Los mensajes en radio tienen una pizca más de contundencia: “Este 10 de abril, toma tu decisión, participa”. “Este 10 de abril, todas las opiniones cuentan. Participa”. Cuando en la entrevista para el programa Tragaluz le preguntaron al consejero presidente del INE si había que salir en abril a la consulta, Lorenzo Córdova contestó, palabras más, palabras menos, “que salga a votar el que quiera, quien no quiera ir está en su derecho”. En sus videos dominicales, el consejero Córdova reitera que “la revocación va, y va muy bien” para luego cerrar con frases discretas como “gracias por participar”, “ejerce tus derechos ciudadanos”. Estos mensajes distan mucho de los pronunciados al iniciarse las jornadas de votación de 2021 y 2018: “Una participación masiva y decidida será la mejor respuesta de la sociedad mexicana…”; “los invito a que libremente decidamos, acudiendo a votar, el futuro de nuestro país”. Evidentemente, los contextos eran otros. Esta postura institucional del presidente Córdova combina, según sus propias palabras, la ética de la responsabilidad con la ética de la convicción. ¡Chapó!

A TODA ACCIÓN CORRESPONDE UNA REACCIÓN. A los morenistas y sus aliados les desespera la campaña instrumentada por el INE para difundir la revocación. “Deberían promover en lugar de sancionar”, “buscan boicotear la revocación de mandato”, dice Claudia Sheinbaum. “El INE no está haciendo la promoción que debe”, reprocha el senador con licencia Félix Salgado. El diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, con infundios acusa al INE de sabotaje: “Son muchas las denuncias de quienes van a recoger su nueva credencial de elector en que se les informa que no podrán participar en la consulta sobre revocación”. El dirigente de Morena, Mario Delgado, dice que este INE no es imparcial ni tiene vocación democrática “…intenta censurar a la ciudadanía…y sabotear la democracia participativa”, por eso urge a los legisladores a procesar la reforma electoral. Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, directamente pide a Lorenzo Córdova que renuncie.

Se dicen limitados por el INE, pero la prohibición constitucional no la impuso el INE, existe porque la promovieron en 2007 las huestes del entonces opositor López Obrador para evitar la injerencia de los panistas en la equidad de la contienda electoral. Y existe porque la mayoría morenista la aprobó el 2019, palabra por palabra, en la reforma al artículo 35 constitucional que posibilita los plebiscitos revocatorios. Existe también, porque la ratificó el 2021 que expidió la Ley Federal en la materia. No lo digo yo, lo dijo el senador Germán Martínez poco antes de renunciar al grupo parlamentario de Morena: “es un cobarde y un mediocre quien culpa al árbitro de los errores de su propio equipo”.

ALBAZO LEGISLATIVO Y FESTEJO. Después de 15 años de omisión legislativa, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron el jueves pasado en lo oscurito y en tiempo récord un proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para precisar el concepto de propaganda gubernamental. En los hechos, este decreto serviría para reglamentar el Art. 134 constitucional, que prohíbe la promoción personalizada de servidores públicos con recursos de la nación.

La iniciativa fue presentada y recibida ese mismo día por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y aprobada ocho horas más tarde por el pleno, sin ser discutida ni dictaminada en comisiones, como marca el debido proceso legislativo. El proyecto de decreto atenta contra los principios de certeza y legalidad, pues es violatorio del Art. 105 constitucional, que dispone que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral y que durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Pero el hecho más grave y preocupante es que atenta contra el principio de equidad en la contienda electoral pues determina que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas”. Aparentemente, esta reforma busca blindar a los funcionarios de Morena y a sus legisladores para que puedan promover el ejercicio de revocación de mandato sin ser sancionados por el INE, lo cual, en verdad, sería intrascendente, AMLO goza de buena aprobación y la ciudadanía no quiere que se vaya. Lo verdaderamente aberrante es que, de aprobarse en el Senado, esta reforma impactaría en los procesos electorales venideros. Solo atendiendo a este cálculo político es que se entiende el desmedido festejo en tribuna del diputado Sergio Gutiérrez Luna.

DEFINICIONES. El día que Andrés Manuel López Obrador protestó el cargo que ocupa de presidente de los Estados Unidos Mexicanos se convirtió en el presidente de todos los mexicanos, no solo de los 30 millones que votaron por él. López Obrador es mi presidente. La mejor manera que encontré de sumar con su gobierno fue convertir todos mis ahorros en Certificados de la Tesorería de la Federación. Si le va bien al presidente, le va bien a México y nos va bien a todos. No me gusta el ambiente polarizado y de crispación que recorre al país, y que se debe en gran medida al estilo de gobernar de AMLO; a pesar de ello, considero que el presidente debe concluir el periodo para el que fue democráticamente electo. No opinaré el 10 de abril, en una consulta revocatoria que nació viciada de origen, pero acepté participar contando las opiniones de quienes decidan salir a manifestarse. Las contaremos todas y las contaremos bien.

CANTINFLEAR. Cuando Enrique Peña Nieto dejó el poder, había en México 51.9 millones de pobres. Con cifras del 2020, AMLO es el presidente de los 55 millones de mexicanos que viven en pobreza, lo mismo que de 16 multimillonarios aztecas. Como dijo un personaje de Mario Moreno Cantinflas, “es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres”.

TANTOS AÑOS DE MARQUESA Y NO SABER MOVER EL ABANICO. A todos nos tomó por sorpresa el tono del comunicado de México a los integrantes del Parlamento Europeo llamándoles borregos, desinformados e injerencistas. ¿Es una broma? ¿Habrán hackeado la cuenta de Presidencia? No fue así, el propio AMLO reconoció haber participado en su redacción. Y es que el jueves el Parlamento Europeo había pedido a las autoridades mexicanas garantizar la protección a periodistas y defensores de los derechos humanos; México es, en lo que va de este siglo, el lugar más peligroso para ejercer el periodismo fuera de una zona oficial de guerra. Sin libertad de expresión, no hay democracia. AMLO, como cabeza de Estado, es el responsable de la seguridad de las 45 mil personas que, según el Inegi, ejercen el periodismo en México. No queremos que el Estado mexicano investigue las muertes de sus periodistas, queremos que no los maten.