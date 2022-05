Reforma electoral y educación cívica.

audima

Recoge la Constitución Política de México que, para ser ciudadanos, los mexicanos deben cumplir 18 años y tener un modo honesto de vivir, pero “la ciudadanía no es como la adolescencia, que no requiere más que paciencia para aguardar su llegada, sino que demanda un proceso de formación que idealmente debe iniciarse muchos años previos a la mayoría de edad y que debe alentar el desarrollo de ciertas habilidades, prácticas y actitudes propicias para una vida en democracia.”

Esta larga cita es del maestro Rafael Caballero Álvarez en un artículo del 2016 en el que reflexiona sobre el importante rol de la Educación cívica para el sostenimiento de la democracia, y el papel de los órganos electorales en la formación de ciudadanía.



Desde que la reforma política de 1990 le quitó al Estado la organización de elecciones para depositarla en un órgano autónomo, el Instituto Federal Electoral (IFE), le confirió a éste la atribución de colaborar con el sistema educativo al establecer entres sus fines el “llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática”.

Con la reforma electoral del 2014, que creó el modelo dual de organizar elecciones, se depositó en los Organismos Públicos Locales (OPL) la responsabilidad de conducir la educación cívica en las entidades con el Instituto Nacional Electoral (INE) como coadyuvante; sin embargo, la iniciativa de reforma electoral que propone el Presidente, desaparece a los OPL y concentra la función electoral en un nuevo órgano, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), pero no le confiere atribuciones en materia de educación cívica.



Pablo Gómez, coautor de la propuesta de reforma electoral iniciada por el presidente de la república lo dijo claro “Hay que quitarle una serie de funciones como la educación cívica que no tiene ningún sentido que lo tenga el órgano electoral…” No sorprende este punto, hay que recordar que en 2006 siendo senador del PRD, Pablo Gómez presentó una iniciativa que proponía que el entonces IFE no tuviera bajo su responsabilidad la educación cívica por considerar que esa era “una tarea de la escuela y de otras instituciones pero no de la autoridad administrativa electoral.

Se propone, en consecuencia, que el IFE no lleve a cabo campañas de promoción de sí mismo, como ahora ocurre…” Esa misma intención es la que subyace en el modelo de comunicación política que propone la iniciativa de reforma del presidente.



Que la educación cívica deje de ser atribución del órgano electoral no ha despertado polvareda ni entre los propios, menos con extraños. Quizá sea porque se antoja improbable que esta reforma constitucional pase. Mauricio Merino, reputado académico en temas de cultura democrática, se ha limitado a señalar con razón que en esta iniciativa “no hay nada nuevo que realmente valga la pena”, son reclamos que vienen de tiempo atrás.

Sin embargo, la propuesta de desvincular la educación cívica de la función electoral no es un hecho fortuito, forma parte del proyecto de país de la izquierda mexicana que hoy gobierna, por eso la fijó el 2019 como obligación fundamental del Estado en el artículo tercero constitucional y en la Ley General de Educación.

Sabedores de que es el proyecto educativo el elemento que fundamenta la transformación social, el gobierno echó a andar de inmediato su proyecto renovador denominado Nueva Escuela Mexicana (NEM), cuyo objetivo es la formación integral de la niñez, adolescencias y juventudes.

Ello implica educar desde la perspectiva de los derechos humanos y con ese fin recupera el civismo en los planes y programas de estudio. De la educación cívica, se encargará la SEP, no el árbitro electoral, que se quedaría solo con la promoción del voto y la divulgación de la fecha de elecciones.



¿Por qué hasta ahora una reforma electoral? Le preguntó el periodista René Delgado a Pablo Gómez, hace unas semanas que estuvo de invitado en el programa televisivo Tercer Grado. La respuesta fue simple: porqué estábamos ocupados haciendo otras cosas.



EN DEFENSA DEL INE Y LOS OPL. La semana pasada estuvo en Culiacán el Consejero Electoral del INE, Doctor Ciro Murayama Rendón, quien fue invitado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a disertar la conferencia “Democracia y Federalismo” en el marco de las actividades para conmemorar el aniversario 27 de dicha institución. Tuvimos la oportunidad de reanudar nuestro particular diálogo sobre falacias. “Creer que centralizar (la función electoral) es economizar, también es una falacia”, dijo el Consejero Murayama, y coincido con él.