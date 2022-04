S.O.S.- Mensaje urgente: ¡El modelo de organización electoral está agotado!

audima

Si Morena hubiera sido capaz de convocar a las urnas al 40 % del electorado en la jornada de revocación, el INE hoy sería historia. La razón es muy simple, con la cantidad de casillas aprobadas e instaladas el INE habría sido incapaz de procesar el voto de poco más de 37 millones de electores sin que se alterara la paz pública.



En 1990, cuando se creó el Instituto Federal Electoral, nadie pensaba en economías presupuestales, por el contrario, se trataba de darle credibilidad al precio que fuera al proceso electoral. Ese mísero detalle técnico, dijera Ortega y Gasset (1). Ese mismo año, cuando se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador estimó que 750 era la cantidad máxima de electores que podían votar en una casilla. Igual sigue siendo hoy, treinta y dos años después, con la vigente Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. En una jornada de votación de diez horas, eso significa que los funcionarios de casilla, sin levantarse un solo instante de su silla, disponen de 48 segundos para atender a cada elector: recibirlo, verificar que aparezca en la lista nominal, entregarle las boletas, marcar su credencial e impregnarle el pulgar con tinta indeleble. Cada elector, a su vez, dispone de 48 segundos para identificarse, recibir las boletas, marcarlas libremente y en secreto, depositarlas en las urnas y recuperar su credencial para votar debidamente marcada. Si se toma en cuenta que para la jornada de revocación en cada casilla instalada estaban citados no 750 sino, en promedio, 1,625 electores, la misión de atender siquiera al cuarenta por ciento de ellos era imposible.



Los representantes de los medios de comunicación preguntaron en no pocas ocasiones a los integrantes del Consejo General del INE a qué tantas personas esperaban en las urnas en la jornada del plebiscito revocatorio, la respuesta fue siempre la misma: esperamos a los casi 93 millones de electores que integran la lista nominal, habrá una boleta para cada elector esperándole en la casilla que le corresponda votar.

Los últimos 30 años de la democracia mexicana han contado siempre la misma historia: una jornada electoral que se prepara con suma eficacia esperando siempre un alto índice de abstencionismo. Y han acertado. Ya lo dijo Ortega y Gasset, “si el régimen de comicios es acertado, si se ajusta a la realidad, todo va bien; si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal.” A eso le apostaba la efervescente actividad del funcionariado morenista promoviendo ilegalmente el llamado a votar en la revocación de mandato: a revertir esa realidad abstencionista para la que estaba preparado el árbitro; a que la ciudadanía participara, a que todo fuera mal. Para bien de la democracia, y que con esto se entienda para no perder lo que ya hemos ganado, se cumplieron los pronósticos no confesados del árbitro.



Lo cierto es que mientras ocurra el acarreo de votantes y la compra y coacción del voto, el sufragio está secuestrado. Y como advirtiera Ortega y Gasset “sin el apoyo de un auténtico sufragio, las instituciones democráticas están en el aire”. La forma simple de cortar de tajo con este vicio es hacer efectiva la obligatoriedad constitucional del sufragio estableciendo en las leyes secundarias las penas e incentivos correspondientes. ¿Puede una reforma de este tipo mejorar el sistema de partidos en México? Yo creo que sí, pero obliga a replantear el modelo de organización electoral.



El INE y los OPL pueden organizar los comicios de 2024 con las reglas actuales, ni duda cabe. El modelo de organización de elecciones aprobado en 1990, aún vigente en lo sustantivo, es costoso pero eficaz para los fines que fue creado.



Permítanme cerrar con una alusión final a La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset: “Roma, al comenzar el siglo I antes de Cristo, es omnipotente, rica, no tiene enemigos delante. Sin embargo, está a punto de fenecer porque se obstina en conservar un régimen electoral estúpido. Un régimen electoral es estúpido cuando es falso”.