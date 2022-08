Voto electrónico en México, ¡ya es tiempo!

Brasil tenía 110 millones de electores el año 2000 cuando organizó su primera elección con votación electrónica en todo su territorio nacional. Cuatro años antes ya habían votado en urna electrónica las ciudades que tuvieran arriba de 200 mil electores, y en 1998 se utilizó en todas las ciudades con más de 40 mil. En México votamos en boletas de papel pues la constitución federal solo contempla la posibilidad del voto electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero. Esto podría cambiar de prosperar en este apartado la reforma electoral que actualmente se discute en el Congreso de la Unión.

Desde 2015, año en que coincidieron por primera vez las elecciones nacionales con las elecciones locales de 17 entidades federativas, se organizan en México cada tres años “las elecciones más grandes de la historia”. Es lógico, la población y los votantes siguen creciendo, por lo que el INE debe instalar más casillas.

Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población y Vivienda, de acuerdo al crecimiento de la lista nominal de electores (1) y a la natalidad y envejecimiento de la población (2), para el 2030 estaremos rondando la cifra de electores que tenía Brasil cuando migró su sistema de elecciones al voto electrónico. La finalidad principal de la implementación de este sistema sigue siendo la misma, procesar con eficiencia y confianza la votación y entregar con mayor oportunidad los resultados para, de esta manera, generar la certeza que evite la inestabilidad política que podría incidir en la estabilidad social y financiera del país.

En México, el voto electrónico ha sido más explorado por las autoridades electorales de algunas entidades que a nivel federal: Coahuila (2005, 2009), Distrito Federal (2009) y Jalisco (2009, 2012). Jalisco en 2012 instaló y operó 991 urnas electrónicas para convertirse en la primera entidad en celebrar elecciones constitucionales, mediante el uso de urnas electrónicas en la totalidad de dos distritos electorales y un municipio. En tanto que la Ciudad de México, (antes DF) pilotó el usó de su propia urna electrónica en las elecciones constitucionales de 2009, y, desde 2012 usa el voto por internet para los chilangos residentes en el extranjero, así como para las consultas del presupuesto participativo.

El INE, antes IFE, cuenta desde hace casi tres lustros con un prototipo de boleta electrónica, de ingeniera robusta por confiable en su operación, pero que no ha evolucionado en su diseño. Los prototipos del INE se han venido utilizando en diversos ejercicios de participación ciudadana, entre ellos las consultas realizadas el 2020 en Sinaloa para la municipalización de Eldorado y Juan José Ríos.

La distribución de competencias entre el INE y los OPL que supuso la reforma electoral de 2014 cortó de tajo el desarrollo de las boletas electrónicas que tan sólida y promisoriamente se había venido realizando sobre todo en Jalisco y la Ciudad de México. En las elecciones locales de 2015 a 2019 todas las entidades volvieron al voto en papel. En ejercicio de las facultades que le confirió la reforma electoral del 2014, a partir de las elecciones locales del 2020 es el INE quien ha dictado las directrices para instrumentar el voto electrónico, en la modalidad de prueba piloto con votación vinculante en una parte de las casillas en los Procesos Electorales Locales.

La boleta electrónica del INE, lo mismo que los prototipos de Coahuila y Jalisco, se usaron con carácter vinculatorio en la prueba piloto realizada en las elecciones locales de 2020 en Coahuila (54 urnas) e Hidalgo (40 urnas). Y para las elecciones generales de 2021, en que hubo elecciones en las 32 entidades, el INE solo aumento a 100 las urnas usadas en la prueba piloto. El tamaño de la prueba piloto se mantuvo en 100 urnas para las elecciones locales de 2022 en las que hubo elecciones en seis entidades, instalándose 50 boletas electrónicas en Aguascalientes y otras tantas en Tamaulipas.

Visto lo visto, el INE lejos de aquilatar la experiencia acumulada de los OPL en materia de voto electrónico, había venido actuando como un freno a la hora de incentivar y fomentar la innovación tecnológica en este rubro.

Supongo que en el INE repensaron este tema cuando en abril se hizo pública la iniciativa de reforma electoral presentada por el Presidente y se conoció que uno de los puntos propuestos es darle rango constitucional al voto electrónico; enmienda que fue apoyada desde la iniciativa que pocos días después presentaran diputados del Partido Acción Nacional, y que desde 2019 respalda Movimiento Ciudadano.

De los diferentes tópicos que propone la reforma electoral, el tema del voto electrónico es uno de los que mayor interés ha despertado en los foros del parlamento abierto y quizá sea el único en torno del cual hay unanimidad en el ánimo de los actores políticos y de los expertos en materia electoral: es urgente transitar al voto electrónico.

Atendiendo a ello y al interés manifiesto que desde algunas de las consejerías se ha dado al tema, el INE inicia este día el foro “Voto electrónico: Posibilidades y desafíos de su instrumentación en México”. Puede seguirlo desde las distintas redes sociales del INE. No se lo pierda.

Permítame cerrar con esta reflexión: la universidad más grande no es la que tiene más aulas, sino la que tiene más matrícula y mayor cantidad de egresados. Así, creo yo, la elección más grande de la historia, no será aquella en la que se instalen más puntos de votación, ¿de qué sirven si la ciudadanía no sale a votar? La elección más grande la tendremos cuando consigamos que participe libremente una mayor proporción de los electores inscritos en la lista nominal. Hacer realidad el voto electrónico es una de las maneras posible que abonan para conseguirlo.

1 Virgilio Partida Busch (2006). Quince años del Registro Federal de Electores: Proyecciones de la población en la lista nominal del Registro Federal de Electores.

2 CONAPO (2018). Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050.