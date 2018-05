Hamaca pone en jaque a autoridades. Las autoridades municipales reconocieron que hubo negligencia en la implementación de seguridad en el Faro, que cada vez tiene mayor afluencia de visitantes. La hamaca que se colgó el martes resultó en el despido de seis policías, con lo que de nuevo se puede ver que las autoridades solo actúan si sucede algo, y se hace viral, afectando la imagen de gobierno. También se reiteró que todo es permisivo en el puerto, ya que no se detuvo al joven que burló la supuesta seguridad en el Faro, y aunque se dice que lo sancionarán, quizá será difícil encontrarlo, con lo que de nuevo la aplicación de castigos está muy lejana, prevaleciendo la impunidad en el municipio.

Amenaza. Familias desplazadas por la inseguridad de la sierra de la región sur que están en Mazatlán a la espera de apoyos, advierten que van concentrarse en el palacio municipal, tras cancelarles la reunión que tenía el alcalde Joel Bouciéguez con ellos la tarde del miércoles.

La principal demanda que tiene es de casas, ya que viven hacinados con familiares y apoyos parar impulsar proyectos productivos. Al no tener los espacios adecuados y suficientes, los tomarán en el Ayuntamiento.

¿Aumento? La presidenta municipal de Escuinapa, Fernanda Oceguera Burques, se dice comprometida con el mejoramiento substancial de las condiciones en las que trabajan los agentes de Seguridad Pública Municipal. Por este motivo, entregó esta semana una flotilla de motocicletas y nuevo equipo, además de un incremento. Esto último generó críticas a la munícipe. Y es que el incremento salarial fue solo de un máximo del 5 por ciento. Quienes demeritaron el “esfuerzo” de la administración municipal refieren que este aumento solamente hará que se eleven los impuestos de los policías.

Más fiesta. El gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, parece seguir de fiesta por los resultados del reciente Tianguis Turístico Internacional 2018. Ayer fue reconocido por todo lo alto por los integrantes del sector restaurantero de Mazatlán.

Ruptura innecesaria. Al interior del Partido Revolucionario Institucional y en el tercer piso del Palacio de Gobierno no cayó nada bien la decisión que tomó el dirigente del Stase, Gabriel Ballardo Valdez, de haber expulsado a su predecesor Armando Heráldez Machado durante la asamblea general de ayer. Fueron muchos los priistas que hablaron con él, incluso se mencionó el tema delante del gobernador Quirino Ordaz Coppel, pero Ballardo Valdez no entendió razones porque no había necesidad de hacer esto en pleno proceso electoral, en donde el PRI busca mandar mensajes de unidad, pero este conflicto sindical entre dos priistas le genera más negativos de los que viene arrastrando el partido. Hay muchas voces al interior del PRI y en el gobierno estatal que desaprueban la decisión de Gabriel Ballardo; además de que algunos no quieren un líder sindical que ande en campaña en lugar de ayudar a los trabajadores.