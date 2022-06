Hambre y sed de justicia: Elecciones 2022

audima

Este fin de semana se juega el destino para los próximos seis años de seis entidades del país. Como en la mayoría de los últimos procesos electorales, este no ha estado exento de polémicas y escándalos: nexos con el crimen organizado, blanqueo de fondos, corrupción, etc. Se convierten en el pan de cada día en tiempo de elecciones. Me comenta una persona muy allegada a mí y con experiencia política: “¿Quieres saber algo de tu vida que desconoces? Métete de candidato, todo te lo van a investigar”.

Más allá de una lucha de poderes, el país no se debe de ver como un tablero de RISK, donde distintas fuerzas se pugnan el dominio de territorios, en este punto no importa el color del que se tiñan distintas entidades, ya sea blanquiazul-tricolor o guinda, lo que importa es el modelo que los electores de estas seis entidades elijan como gobierno. Este domingo es uno de los peldaños previos al 2024 ¿Qué modelo elegirán?, ¿Qué tan desgastada está la maquinaria morenista después de casi cuatro años de gobierno?, ¿Atrae una farsa izquierda con traumas del siglo XX o una oposición que busca reivindicarse?

Uno de los beneficios del sistema democrático es que permite, cuando se cuenta con un marco jurídico robusto y en un ambiente donde prevalece la libertad, que estas dudas se disipen después del sufragio ciudadano. Lamentablemente, las pasadas elecciones nos dejan ver que en vastas regiones del país no se cuenta con las condiciones necesarias para ello. Cuando el Estado pierde el monopolio de la fuerza pública y prevalecen los intereses de unos cuantos sobre la opinión de la mayoría, no se puede afirmar que “el pueblo es sabio”. ¿De qué pueblo hablamos?, ¿cómo puedes decir que el pueblo tomó una decisión sabia cuando su opinión se ve coaccionada? No podemos negar que México es un país de contrastes, hablando en términos económicos; es evidente la disparidad social con una mayoría que apenas vive día a día, y una pequeña élite con privilegios fuera del alcance de las clases bajas. Sin embargo, la elección de 2021 –la cual fue la segunda elección donde tuve la oportunidad de votar– me hizo darme cuenta de una disparidad más, el privilegio de votar libremente. Dicho privilegio viene condicionado no solo por la clase social, sino en muchas ocasiones por el lugar donde vives.

Me atrevo a citar una frase que costó la vida de un candidato allá por la década de los noventas: “Veo un México con hambre y sed de justicia”. Es increíble que cerca de treinta años después dicha frase siga vigente. ¿Hasta cuándo?, ¿hasta cuándo la voluntad del ciudadano no se verá condicionada por la voluntad del plomo, por una torta y un refresco, por la amenaza de desaparecer programas sociales? Más allá de personalmente esperar cierto resultado este domingo, espero, por el bien de México, unas elecciones en paz.