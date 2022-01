Han muerto alrededor de mil 546 personas por Covid-19 en Mazatlán

audima

Pesos por vidas. Desde el primer caso detectado, en Mazatlán han muerto mil 546 personas, aproximadamente, por complicaciones relacionadas con el covid-19. Pese a los avances de los programas de inmunización, la enfermedad no ha dejado de ser un peligro para la salud pública. Durante la última semana, en Mazatlán murieron 13 personas por la misma causa. Estas cifras deberían ser suficientes para sopesar el riesgo que representa la organización de una fiesta masiva, como el Carnaval de Mazatlán, en medio de la peor epidemia que ha vivido el mundo de la edad moderna. Pero no es así. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres plantea argumentos económicos para justificar su interés por llevar a cabo la fiesta masiva. Ayer, advirtió que, de no realizarse el Carnaval, Mazatlán perdería la oportunidad de generar una derrama de 800 millones de pesos. Tampoco hace caso de los antecedentes. La tercera ola de contagios fue precedida por el baile masivo que organizó para celebrar su reelección en la presidencia; y esta cuarta ola de contagios inició días después del baile masivo al que convocó para despedir el año viejo en el paseo Olas Altas. El domingo se llevará a cabo una consulta ciudadana para definir si se hace o no la fiesta del Carnaval. Habrá que esperar los resultados.

Caiga quien caiga. Hace apenas unos días, el diputado federal por Morena Juan Torres reiteró la advertencia de que cuidará la aplicación de las leyes y los reglamentos que controlan las playas, para protegerlas de la voracidad de los sectores, caiga quien caiga. Se refirió en específico a la ampliación de instalaciones que ha hecho un popular restaurante en la Playa Norte de Mazatlán y que mantiene la atención de la opinión pública. Y es que desde su inicio, se dijo que los nuevos espacios tendrían un uso público. La anuencia se dio cuando el hoy secretario de Desarrollo Económico municipal, Ricardo Velarde, era el gerente del negocio. Ahora asegura que la Administración del restaurante la cedió a otros socios inversionistas y desconoce si hay una demanda.

Comercio irresponsable. No toda la tarea de prevención epidemiológica queda en manos del Gobierno. También en ello deben de participar los ciudadanos y el sector comercial. Y al menos en este último ha mostrado una tendencia a la relajación. Muestra de ello son las 31 infracciones aplicadas por los inspectores de Oficialía Mayor del Ayuntamiento a igual número de negocios por no acatar los protocolos para mantener cortadas las cadenas de contagios. Durante los últimos días, EL DEBATE ha documentado, además, el retiro de los filtros en los tianguis dominicales donde no se exige el uso de cubrebocas. No se dota de gel antibacterial a los asistentes y, mucho menos, se mantiene la sana distancia. Así no se ayuda en absoluto al ejército de médicos que cada día exponen sus vidas en la guerra frontal contra la pandemia del covid-19.

La elección polémica. En Escuinapa, la reelección del titular del Órgano Interno de Control (OIC), Marco Antonio Cásarez Acosta, se ha convertido en toda una telenovela. Ayer, el síndico procurador, José Antonio Prado, llamó de nuevo al cabildo para que se revoque la reelección de Cásarez Acosta, al advertir que ha sido ilegal, toda vez que fue propuesta por la regidora, Rocío Guadalupe Casillas, y no por él. Pero no hubo reconsideración del acta número 4, en la que se reitera la reelección de Cásarez Acosta como titular de la OIC.