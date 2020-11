Happy Thanksgiving y’all!

Para los que no saben qué es Thanksgiving es el Día de Acción de Gracias para Estados Unidos. Es un día donde no se acostumbra trabajar, se come pavo y se reúnen en familia a (válgame la redundancia) dar gracias.

Esta costumbre estadounidense, aunque históricamente casi no tiene nada que ver en cómo se celebra al día de hoy, es una de las fiestas más importantes.

Considero que esta festividad debería de ser incorporada a todos los países y a todas las familias, al final de cuentas nunca está de más dar las gracias por lo que se tiene.

Independientemente de lo material, podemos decir que nos abundan motivos para agradecer y no es muy difícil encontrarlos.

Hoy más que nunca agradezco mi salud y la de mi familia... Y la de mis amigos y la de mis maestros y las de las familias de mis amigos y demás.

Agradezco los amigos que tengo y que se mantienen a pesar de no vernos tan seguido.

Agradezco cada comida que llega a mi mesa calientita y hecha con amor.

Agradezco los libros que he leído, lo que me han enseñado y los que me faltan por leer.

Agradezco el clima delicioso que ha habido recientemente.

Y bueno... Agradezco hasta los “amiga date cuenta” que me da mi mamá, mis amigas, mi hermana y hasta el universo.

Ha sido un año que se han sentido como cinco; hemos ganado, hemos perdido y hemos aprendido como nunca antes.

Le hemos pedido al universo, a nuestra familia, a nuestro gobierno y hasta a nosotros mismos tantas cosas que a veces se nos olvida poner una pausa a la pedidera y agradecer.

Agradecer todo lo que se nos dio y todo aquello que se avanzó.

Agradecer que a pesar de haber sentido que nos ha pasado un tren por encima, seguimos aquí, vivos, dando guerra en este recorrido que se llama vida.

Así que mi recomendación de esta semana es enlistar hasta lo más mínimo de cosas, de gente, de lugares, de lo que se te ocurra, que pienses “GRACIAS por esto”.

Puede ser el nuevo álbum de Bad Bunny, puede ser el café de la mañana, puede ser tu mamá o hasta tu mascota. Te darás cuenta que al final hasta te van a faltar hojas del cuaderno.

Y ya nada más me queda decir que gracias. Gracias a los que se toman el tiempo de leerme, de echarme porras, de quererme mucho y de compartir conmigo este cachito de mí pensar.

Ana en Rose