Hará peticiones elementales a AMLO

Para la próxima reunión de gobernadores, el de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, ya planea hacer una serie de planteamientos al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Las prioridades, según el mandatario estatal, son los temas de la salud, educación y seguridad, y aunque pudieran no estar en ese orden las necesidades, serán un atino por los recurrentes problemas que el gobierno enfrenta en estos temas, pero sobre todo por el efecto que generan en la población.Además de procurar estabilidad en estos temas tan importantes, Ordaz Coppel anunció que también propondrá que se etiqueten recursos para obras que hay pendientes como la presa Santa María, obras carreteras y para los proyectos de dragado de los puertos de Mazatlán y Topolobampo. Tras esta visita que hará mañana a la Ciudad de México el mandatario se programará para un nuevo encuentro al recibirlo en la entidad el 17 y 18 de septiembre próximo, aunque no se ha detallado la agenda de trabajo. Y es de esta manera que ambos representantes del gobierno inician y mantendrán un sinfín de reuniones de cordialidad y de trabajo en el que los ciudadanos no esperan más que buenas noticias durante los próximos años de gobierno.