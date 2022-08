Harán la lucha, aunque no los apoyen

Los dirigentes agrícolas de Sinaloa no se duermen en sus laureles. Algunos ya están arrastrando el lápiz para sacar los números del presupuesto para el próximo año aunque ya saben que lo que ellos digan a los funcionarios les entra por un oído y les sale por el otro. Sin embargo, a como se ve no pierden la esperanza de que los tomen en cuenta para que les aprueben recursos de apoyo a la comercialización, cuando menos porque programas de respaldo han desaparecido que es un contento. Hay líderes cenecistas del norte que están en eso, así como el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Marte Vega Román. En realidad, muy pocos ven que la situación vaya a cambiar porque el presidente Andrés Manuel López Obrador está “montado en su macho” de canalizar los recursos del presupuesto a sus obras sexenales del sur del país. Pero por lucha no queda.

Jaime Montes Salas, secretario de Agricultura de Gobierno del Estado, se vio preocupado ayer al declarar que la meta que se tiene para la temporada de lluvias 2022 es que se llegue por lo menos al 60 por ciento de almacenamiento de agua en las presas. Que de no superarse esa cifra, se podrían tener limitaciones y complicaciones en los riegos agrícolas. Hasta eso que explicó que durante la temporada de lluvias 2021 se llegó a reportar el 9.3 por ciento de almacenamiento de agua en las presas y ahora ya presentan en conjunto un 31 por ciento. Sin embargo, Andrés Valdez Conde, gerente de la Red Mayor del Valle de El Fuerte, dijo que hasta el cierre de agosto es cuando pueden determinar si la actividad agrícola enfrentará restricciones en las siembras por escasez de agua, pero por lo pronto en los meses de junio y julio las lluvias han permitido recuperaciones arriba del promedio histórico; es decir, los primeros 10 días de agosto han sido buenos, más que los escurrimientos de ayer miércoles fueron extraordinarios al sistema de presas del sistema norte de Sinaloa con 728 metros cúbicos por segundo, una aportación de 67 millones más al embalse global en un lapso de 24 horas.

Y hablando del secretario de Agricultura, José Jaime Montes Salas, dicen que no ve cómo resolver el tema de los fruticultores del sur de Sinaloa, en específico de los productores de mango, que se ha convertido en un polvorín a punto de estallar. Los fruticultores están inconformes porque no ven un esfuerzo suficiente para liberar esa zona de la mosca de la fruta, cuya presencia afecta la comercialización y valoración de las producciones. Dicen que reuniones se hacen y deshacen sin que haya un avance en los programas. El tema le compete directamente al titular de la Cesavesin, Abraham Bello Esquivel, quien asegura que sí se aplican los programas para erradicar la plaga. ¿Pero, entonces, por qué tantas quejas?

A los que se les hace tarde que no se levanta la veda de camarón es a los pescadores porque ahorita no pueden ir por escama por el alto costo de los combustibles. Si lo hicieran, por ejemplo por la especie de cochito, no les quedaría ganancia, dice Carlos Sotelo Monte, dirigente de la Federación de Cooperativas de Altamar en Topolobampo. Y sacó cuentas: alcanzarían a sacar 10 toneladas y con esa venta solo podrían pagar los 10 mil litros de combustible, por eso prefieren dejar los barcos amarrados y habilitarlos en lo que se llega la temporada camaronera, que tiene posibilidades de tener más ingresos. Así las cosas.