Hasta 3000.00 por hora cobran unos bigleaguers

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Nada más difícil que encontrar poesía en un reguetón”… La Pimpi.- Hoy es Día del Correo. ¿Enviaste nombre, apellido y sitio desde donde escribes?Darío G. Ruelas Q. de Laredo, Texas, pregunta…: “¿Cómo hacen los bigleaguers para manejar las fortunas que ganan? Mis ingresos son 200 mil dólares al año y tengo dos niños en primaria. A mi esposa y a mi nos queda dinero para ahorrar. Me imagino la carga que es manejar diez o más millones anuales, eso es cerca de tres mil dólares por hora durante los doce meses de cada año”.Amigo Chío…: Comprendo tu preocupación. Lo mejor es ya no saques más cuentas de esas.Ellos contratan economistas especializados en inversiones y hacen eso, invierten en negocios y retiran lo que creen necesitar para su vida.Gerardo Canavire, de Río Chico, pregunta…: “Todo parece indicar que por la triunfal temporada ofensiva que disfruta Elvis Andrus será el ganador del Bate de Plata. ¿Sería el primer shortstop venezolano en ganar ese premio?”Amigo Gero…: Lo ganaron David Concepción en 1981 y 1982, más Asdrúbal Cabrera en 2011.José M. Cota, de Hermosillo, pregunta…: “¿Hay en Estados Unidos otras ligas, después de la Nacional, la Americana y las Menores?”.Amigo Pepe…: Sí, las independientes.Homero Ricardi M., de Porlamar, pregunta… “¿Por qué Estados Unidos ha evadido la posibilidad de jugar anualmente una serie final con el campeón japonés frente al campeón de Grandes Ligas?”.Amigo Homo…: En realidad nadie ha hablado seriamente de esa serie. Algunos periodistas han publicado que sería bueno para establecer quién tiene el mejor beisbol, pero ni a los japoneses ni a los estadounidenses les interesa eso. El año del beisbol es bastante prolongado, con seis meses de actividad en la temporada casi a diario, por lo menos seis días de cada semana; más wild cards, más dos series de playoffs, más la Serie Mundial. Si se agregara la Serie Internacional, habría que jugar hasta mediados de noviembre. En realidad, a nadie le hace falta.Markín Padilla, de Acarigua, pregunta…: “¿Quién ha llegado más cerca del récord de juegos consecutivos con hits de Joe DiMaggio; y Miguel Cabrera podrá llegar al Hall de la Fama de Cooperstown?”.Amigo Kino…: Después de los 56 de DiMaggio, Willie Keeller 45, Pete Rose 44, Bil Dahlen 42, George Sisler 41, y Ty Cobb 40… Miguel tiene buen chance.José L. Guevara S. de Caracas, pregunta…: “¿Qué cambios a nivel de relaciones públicas deben hacer los nuevos dueños de los Marlins?”.Amigo Josele…: Ninguno. En el beisbol no existen los cambios “a nivel de relaciones públicas”.ATENCIÓN.- Puedes leer todo el archivo reciente de “Juan Vené en la Pelota”, si entras en internet por “el deporte vuelve a unirnos”…OGracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.