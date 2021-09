Hasta dónde le conviene a Cuen convertirse en empleado de Rocha Moya

La disyuntiva de Cuen. El gobernador electo y el líder del PAS se reunieron ayer. Qué platicaron, solo ellos lo saben. El encuentro fue en el restaurante El Bambú, en Mazatlán. Rubén Rocha Moya iba de paso hacia Nayarit, en tanto, Melesio Cuen concluía una serie de encuentros con los alcaldes electos del sur de Sinaloa y los regidores electos de Mazatlán. Podría adelantarse que en este encuentro se pudo haber “cerrado” el tema de a Secretaría de Salud a la que tanto se dice que podría ir Melesio Cuen. Y aunque para muchos les resulta difícil rechazar una propuesta de un gobernador, así sea este electo, Cuen tendrá que pensar muy bien su decisión. El líder del Partido Sinaloense sabe que la recomposición política que arrojó el resultado electoral del pasado 6 de junio lo deja en una posición importante. El poder y la influencia en el electorado alcanzado por el PAS es algo que no debe perderse de vista. El nombre de Cuen lo habían manejado como posible secretario de Educación. Y no lo será, pues todo indica que irá Graciela Domínguez. También para Economía, pero no es así porque todo parece indicar que a ese cargo se nombrará a Jaime Montes. Entonces, por eliminación, le quedó Salud. ¿Pero qué tanto le beneficia a Cuen un cargo en el gabinete? Algunos dirán que es bueno. Pero políticamente sin duda lo acotará. Y más cuando tendrá un “jefe” con tanto poder como el del próximo gobernador. Cuen tendrá que pensarla muy bien. Porque una mala decisión podría sepultar todo su proyecto político en Sinaloa.

Comuneros con Quirino. El gobernador Quirino Ordaz Coppel fue ayer hasta la sierra de El Rosario. Se reunió con comuneros de Santa María, ahí en el pueblo que habrá de cambiar de sitio. Ordaz Coppel dijo que en este proceso de la construcción de la presa Santa María y de la creación del nuevo pueblo, es clave mantener comunicación constante con los comuneros. Porque de esa manera se van resolvieron las observaciones que se tengan del nuevo pueblo como es la dimensión de la Casa Ejidal, la Iglesia y el Centro de Salud. Así como adecuaciones a las viviendas. A partir de octubre podrán pasar a ocupar las primeras 30 viviendas de un total de 58 que se construyeron. Ordaz Coppel se hizo acompañar por el titular de Agricultura y Ganadería, José Jeovan Rosas, para instrumentar la aplicación de 30 millones de pesos destinados para proyectos productivos.

Por cierto. Comuneros de Santa María y el gobernador Quirino Ordaz Coppel le solicitarán al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, que designe a un representante para que se entere y dé seguimiento a los acuerdos que se tienen en este ambicioso proyecto. Es importante que se dé esto, porque el tiempo se agota para la actual administración y es necesario que los que vendrán conozcan los pormenores de la obra.

Ahora de repartidores. Elementos del Ejército con unidades oficiales aparecieron en Escuinapa para repartir despensas, cobertores y colchones a las familias damnificadas por el huracán Nora. Ya es común ver al Ejército haciendo labores de constructores, y ahora de repartidores de apoyos del Gobierno Federal. Y mientras eso sucede, estados como Michoacán registran un incremento en la criminalidad. Comunidades completas viven bajo el asedio del crimen organizado. Y ante la ausencia del Ejército para proteger a la población y combatir a la delincuencia, los pobladores se organizan en las llamadas Autodefensas. Pareciera que para el Ejército, combatir al crimen organizado es otra cosa.