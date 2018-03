Hasta el registro. En el PAN nada para nadie. Hasta hoy solo han surgido propuestas. Y todos saben que estas serán revisadas en México. Y que de allá (¿muy democráticamente’) se elegirá a quienes serán los candidatos a diputados federales, a diputados locales, a las alcaldías y también, claro está, la candidata al senado que habrá de acompañar a Melesio Cuen. Los grupos de inconformes que han surgido por la forma en que fueron seleccionados los nombres de la propuesta enviada al CEN del PAN. Los inconformes tienen nombre y apellido. Son panistas reconocidos. Y ahora nos sale Adolfo Rojo Montoya, quien verdaderamente es el que mueve los hilos panistas, que hay quienes intentan debilitar el Frente. Pero no dice quiénes. El Frente en realidad está haciendo agua. A nivel nacional, las acusaciones de lavado de dinero contra el candidato presidencial Ricardo Anaya calan hondo entre los ciudadanos. Y su bandera contra la corrupción se le convirtió en un boomerang que hoy lo golpea en el rostro. Y algo ha de haber de cierto, porque resulta extraño que Anaya esté solo y no lo cobijen los gobernadores panistas. Y si el Frente en el país hace agua, en Sinaloa los propios panistas le están metiendo ruido. El candidato al senado por ese frente, Melesio Cuen, planteó ya su postura en torno a la “alianza total” ya pactada, para que se analice una “alianza parcial”. Pero su propuesta no caminará. El Frente seguirá seguramente. Pero el camino sembrado por el interés personal de quienes manipulan al PAN en Sinaloa, podría ser muy accidentado. Mañana el CEN del PAN estaría en condiciones de definir las candidaturas en Sinaloa. Pero aún así, nadie podrá estar tranquilo hasta que este fin de mes se lleven a cabo los registros ante el INE.

Hay que apoyar a Cruz Roja. La colecta arrancó ayer. En una sencilla ceremonia realizada en el patio central del Palacio Municipal, la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz, llamó a los mazatlecos a abrir su corazón...Pero también la cartera. Acompañada por el alcalde Joel Bouciéguez, la titular del DIF municipal, Leticia Velarde de Bouciéguez, y el voluntariado mazatleco, la señora Fuentes de Ordaz puso en marcha los trabajos de la colecta que tiene como meta alcanzar 3 millones de pesos. La cantidad, claro que no es suficiente para mantener activa a la benemérita institución, pero sí para que sus operaciones continúen apoyando a la población.

Aterrorizan sujetos armados en Infonavit Playas. En plena luz del día, dos sujetos armados con pistolas asaltaron un abarrote en el Infonavit Playas. A bordo de un vehículo llegaron al lugar. Descendieron y se metieron de inmediato al local amenazando a una empleada. Los dos sujetos armados eran jóvenes. Uno de ellos se intentaba cubrir el rostro con una capucha. El otro ni eso hizo. Del hecho se dio aviso a las autoridades. Llegaron y tomaron nota. Se fueron y recomendaron a los afectados que presentaran una denuncia ante el Ministerio Público. Este hecho se suma a otros delitos que en las últimas semanas se han presentado en el lado de Infonavit Playas, cerca de Walmart. Ya se hizo costumbre que por las calles de ese populoso asentamiento deambulen sujetos raros en aparentemente estado de drogadicción o alcoholizados. La evidente falta de vigilancia es aprovechada por los delincuentes que ahora hasta asaltan armados.