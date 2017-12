Hasta nunca, tenencia en Sinaloa

Hasta nunca, tenencia. En el Congreso del Estado se concretaron ayer dos grandes anhelos de los sinaloenses, que se pueden considerar como regalos de Navidad por adelantado. El primero, y que cumplió con una fuerte demanda social, fue la eliminación definitiva del impuesto a la tenencia vehicular, que desde el año 1968 se creó para obtener recursos para la realización de los Juegos Olímpicos. Durante el sexenio de Mario López Valdez, este gravamen fue subsidiado para que miles de sinaloenses no lo pagaran; pero el gobernador Quirino Ordaz Coppel, propuso a los diputados locales derogar definitivamente este impuesto, que ayer fue aprobado por unanimidad de los legisladores. El otro punto que fue avalado por el Pleno del Legislativo es que las placas vehiculares sean permanentes, y no tengan que ser renovadas cada año, como hasta ahora se venía realizando. Ambas son buenas noticias, y con eso, Ordaz Coppel, con el respaldo del Congreso local, se cuelga dos medallas para el cierre de su primer año de gobierno.

El que sigue. Dicen que el exsubsecretario de Normatividad e Información Registral Bernardo Cárdenas Soto no está tan tranquilo como lo aparenta porque, quiérase o no, existe una investigación que lo está alcanzando por la entrega de licencias de alcoholes. En realidad, algunos no le ven que vaya a tener sosiego de aquí para adelante, tomando en cuenta lo manifestado por la auditora superior del estado, Emma Guadalupe Félix, en el sentido de que hay posibles irregularidades en ese tema, y más al salir a relucir que toda la información sobre los casos ya la tiene la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la que sanciona en forma administrativa e interpone las demandas penales en caso de detectar algún delito. A estas alturas sobran los ejemplos de quienes fueron sus compañeros de gabinete. Sin embargo, muchos ven, con lógica o sin ella, que el calambre no es tan solo para Cárdenas Soto. Al tiempo.

De escaparate. Las autoridades municipales se han deslindado de atender los problemas que aquejan a la Laguna del Camarón, desde respetar lineamientos ambientales, decretos y ahora la contaminación de la misma que queda expuesta con la realización de las obras de ampliación de la calle Bahía, que ha desatado diversas polémicas. Patricia Peraza, directora de Ecología, evadió su responsabilidad al generalizar que todos deben cuidarla y que autoridades han tenido la culpa por desatender a la laguna. No es la primera vez que Peraza deja entrever su falta de conocimiento en ecología y su disposición para atender temas ambientales, pues en el caso de la Laguna, dijo que es responsabilidad de todos, mientras que en el tema de certificación de playas, en la que también participa el municipio, canalizó a reporteros que buscaron entrevistarla con oceanógrafos y catedráticos especialistas.

Silenciados. Por el rumbo del Sistema DIF municipal ya ni la amuelan quienes tienen el mando, pues resulta que la tan llevada y traída crisis financiera que atraviesa el gobierno llegó a esta paramunicipal, y esta quincena no se la han pagado a los trabajadores. Lo peor del caso es que según del área administrativa les dijeron que no anden balconeando a la directora del Sistema DIF, Judit Ortiz Castro, diciendo en público que todavía les deben la quincena, lo cual resulta raro y, peor aún, reprochable, pues se trata de colaboradores que les siguen sacando adelante el trabajo y han sido solidarios con ellos, por lo que no deberían caber este tipo de amenazas.

El trabajo es aparte. A unos días de los despidos que se dieron en el Ayuntamiento de Angostura, se vio al alcalde José Manuel «Chenel» Valenzuela López en amena conversación con el ahora exsubtesorero Aníbal Camacho en un conocido restaurante en la ciudad de Guamúchil. El exfuncionario fue despedido junto con dos auxiliares en una decisión que el primer edil tuvo que tomar en cuestión de unas horas, ya que, de lo contrario, los que se habrían ido serían varios funcionarios de primer nivel. A decir de Chenel, las cosas se han tomado con profesionalismo y asegura que el trabajo es aparte de la amistad y la camaradería.