Hasta siempre...

Hay momentos, situaciones que jamás cruza por la mente que puedan ocurrir. Personas cuya ausencia de este plano existencial es inimaginable... pero sucede. La partida de este mundo de Graciela Gaxiola jamás cruzó por mi cabeza y hoy, heme aquí platicando con usted de quien fue y por qué, para muchos, nos es tan sensible el haberla perdido. Hace ya varias lunas, el quehacer profesional nos llevó a una oficina de difusión en el área cultural, un día cualquiera llegó ahí una joven a quien le acababan de asignar la sección cultural en su responsabilidad. De fácil sonrisa y grandes ojos, que miraban todo como si recién descubrieran el mundo, lo primero que llamaba la atención de ella era su belleza y su larga y brillante cabellera que parecía tener vida propia.

Graciela Gaxiola, dijo llamarse. Con el día a día, quienes tratamos a Graciela fuimos descubriendo su inalterable amabilidad y serenidad. En un ambiente donde lo demasiado humano es una constante, más destacaba su buen modo que no hacía distingos. La misma atención y tiempo que dedicaba a entrevistar o reseñar la presentación de artistas y creadores consagrados, era la que otorgaba a los emergentes. Así, Graciela pronto se convirtió en una gran aliada de la comunidad artística y cultural en Culiacán, actitud que sostuvo hasta el último momento. Cuando este espacio llegó a las páginas culturales de EL DEBATE, Graciela se convirtió en mi editora. Cantidad de ocasiones bromeamos con que yo era su peor pesadilla, por mi incapacidad para crear encabezados atractivos. Aquí descubrí la otra faceta de su profesionalismo. Si desde las oficinas de prensa fui testigo de cómo daba voz a artistas, autoridades y público en general; como colaboradora de EL DEBATE conocí de su paciencia infinita, profesionalismo y dedicación para ofrecer al público lector la información más oportuna y precisa posible. Ese profesionalismo que la llevaba a dar siempre algo más de sí para los demás. El año pasado estaba yo en el área de urgencias del IMSS, esperaba que me dieran el diagnóstico de uno de mis seres más queridos, estaba sentada en una banqueta cuando una familia pasó a mi lado, como pasan tantas otras personas en esos trances, de pronto la cabellera de la joven a la cual guiaban llamó mi atención, era Graciela; estaba por subir a un vehículo cuando reparó en mí, me saludó a lo lejos con esa su sonrisa que le fue tan característica. Fue la última ocasión que la vi personalmente. La comunicación siguió a través de mensajes, jamás cruzó por mi mente que no recobraría la salud.

Este lunes la semana inició con la triste noticia de su fallecimiento, dolió y fue hasta la noche, al ver el féretro con su fotografía a un costado cuando entendí, cabalmente, que la luz de Graciela iluminaba ya otros planos. Con su partida el Coro de Culiacán perdió a una de sus voces; la comunidad cultural a una aliada; el periodismo cultural a una digna exponente; pero era tal su nobleza que antes de irse nos dejó a todos quienes la conocimos su grato recuerdo.