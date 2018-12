Hay 18 receptores en el Hall de la Fama

Coral Gables, Florida (VIP WIRE).- “Las armas son una cruz metálica sobre los hombros de la humanidad”… Dwight D. Eisenhower.-

Hoy y mañana son Días del Correo. No puedo contestar a quienes no informan desde cuál ciudad o población escriben.

Rafael Hernández, de Naguanagua, pregunta…: “¿Qué ocurre si a un bigleaguer ya elegido para el Hall de la Fama se le ocurre reaparecer y tiene dos temporadas mejores que todas al suyas anteriores?”.

Amigo Fafa…: No pasa nada, porque se necesita no menos de 10 buenas campañas para ser elevado, no dos. Además es muy difícil que cinco o más años después de retirado (requisito para llegar al Hall de la Fama), alguien tenga las facultades para regresar al juego.

Raúl Moreno M., de Hermosillo, pregunta…: “¿Cuáles son los catchers en el Hall of Fame de Cooperstown, y quiénes, en su opinión, son los mejores cinco, los más completos?”.

Amigo Rulo…: Hay 18 receptores en Cooperstown. Los cinco mejores, Johnny Bench, Yoshua Gibson, Iván Rodríguez, Yogi Berra y Carlton Fick. Los otros, Mike Piazza, Roger Bresnahan, Roy Campanella, Gary Carter, Mickey Cochrane, Bill Dickey, Buck Ewin, Rick Ferrell, Gabby Harnett, Ernie Lombardi, Biz Mackey, Louis Santop, Ray Schalk.

Cesáreo Chávez G. y 16 lectores más, de Tijuana, preguntan…: “Leí en su columna que haría varias presentaciones de su libro 90 Años de Edad… 72 Años de Periodismo… 58 Años dedicado al Beisbol, y que una de ellas sería en mi ciudad, ¿tiene ya alguna fecha y lugar a presentarse? Me tocó verlo y escuchar su conferencia, hace ya varios años en el segundo piso del restaurante

Saverios. Espero en Dios estar en esta también”.

Amigo Cesi…: Juan Carlos Valle, de la Editorial Once Ríos, hace esas gestiones. Él y yo te informaremos.

Juan de J. Colmenares D., de Caracas, opina…: “Bryce Harper y Manny Machado son dos buenos jugadores y jóvenes. Pero 10 años a 30 millones de dólares es mucho dinero. Lo otro es que tal vez no rindan tanto todas esas temporadas. Creo que no le darán más de 5 años. Son pocas las organizaciones que pueden pagar tanto. Además, muchos equipos no quieren a Scott Boras”.

Jesús Robles, de Hermosillo, hace el favor de una corrección… “El cambio de Paul Goldschmidt fue de Diamondbacks, no de Marineros a Cardenales”.

Amigo Chucho…: Muy agradecido, oportuna ayuda.

Édgar López Ferrer, de Santiago de Chile, opina…: “Considero que la desaparición total de David Concepción de los estadios después de su retiro pudo haberlo perjudicado para su elevación al Hall de la Fama. De haber seguido como técnico hubiera permanecido en los medios y eso lo habría ayudado”.

Amigo Edyo…: No. Nada tiene que ver una cosa con la otra.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.