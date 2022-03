Hay alimentos suficientes, pero con precios elevados, reconoce titular de Sagarpa.

audima

Reconocen disparo en precios. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, lo reconoció. Los precios de los productos se han incrementado, no porque no haya alimentos, sino por otros factores. El titular de Sagarpa en el país reconoció también que “lo que necesitamos es detener la inflación”. La visita del secretario federal de Sagarpa a Sinaloa fue para encabezar junto con el gobernador Rubén Rocha Moya la inauguración de la Expoceres 2022, celebradas ayer en Los Mochis. Ahí hablo sobre el aumento en los precios de los alimentos. Diferenció que una cosa es la carestía y otra cosa son los precios. Aseguró que México no tiene problema de producción de alimentos. Lo que se tiene es que se han incrementado los precios. Y eso se ha dado por diversos factores como es el transporte, la energía, el combustible. Reiteró que en el país no hay problemas de abasto. Villalobos es también responsable de la actividad pesquera en el país. Como cabeza de sector, Conapesca es parte de su organigrama. Y debe de saber la desastrosa temporada pesquera que se ha vivido. Apenas se acaba de decretar la veda del camarón en altamar y aguas interiores. Y sus resultados no son nada halagüeños.

Bien enredados. Lo que desde el centro pensaron que sería puro trámite, se dieron cuenta de que estaban equivocados. Nos referimos al PRI sinaloense. Tanto presionó el líder nacional, Alejandro Moreno, para adelantar un cambio en la dirigencia estatal, que finalmente los grupos de priistas locales le dijeron que, así como quería jugarla no estaban de acuerdo. Punto importante para este frenón al interés casi enfermizo de la dirigencia nacional de cambiar sea como fuera la dirigencia estatal, fue sin duda la decisión del exsenador Aarón Irízar. Y es que la imagen del exsenador estaba siendo muy manoseada en el interés del centro. Y se le veía como una pieza que pretendía imponer en la dirigencia estatal priista el actual senador Mario Zamora. Aarón entendió bien que no valía la pena asumir una dirigencia de nueve meses, cuando en diciembre se tendrá que realizar la elección de un presidente por cuatro años. Será interesante conocer si Zamora estaría dispuesto en asumir la dirigencia estatal priista por los nueve meses que faltan para la elección. Lo cierto es que los grupos priistas sinaloenses en esta ocasión y desde hace mucho tiempo que no se veía, coinciden en un punto: Su rechazo a la imposición del centro.

Desesperados. Algo debe estar pasando en los gobiernos morenistas y en el propio partido. Los brigadistas que recorren las calles de las colonias populares de Mazatlán se muestran desesperados. Han cambiado a la invitación que hacían casa por casa a sus inquilinos para que salgan a votar en esta consulta a un intento por convencer a que los ciudadanos lo hagan y se lleven a toda su familia. Los brigadistas seguramente han reportado el rechazo de algunos ciudadanos a esa consulta que ellos no pidieron. Algo están viendo los promotores.

“El Químico” pinta su raya. Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya se declaró como promotor al voto en la consulta que viene, el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, decidió esperar a que se dé una autorización legal para hacer campaña. El Instituto Nacional Electoral resolvió que los espectaculares y la promoción a votar por que “AMLO continúe” es ilegal. Además, que, si se declaró una veda electoral, son los mismos servidores públicos de Morena quienes la violan. Y lo hacen público. Triste que olviden que hace 20 años los de hoy exigían respeto al árbitro electoral.