Hay expectativa sobre si el alcalde Gerardo Vargas va a autorizar o no los carnavales en Ahome

El abuso. El signo distintivo de la pasada administración chapmista se reflejó una vez más en lo que le hicieron los funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome a los usuarios de la Villa de Ahome. Con toda la alevosía y ventaja hicieron “convenios de palabra” para que pagaran sus adeudos con el fin de no cortarles el servicio. Los vecinos dieron los abonos acordados, pero resulta que el dinero no aparece, ya que la deuda no bajó. Por el contrario, está más abultada. Al salir a relucir el caso, el alcalde Gerardo Vargas Landeros ordenó una investigación de inmediato para esclarecer los hechos que ocurrieron en la administración pasada. Si bien es cierto que el convenio fue de palabra, también lo es que algunos usuarios tienen recibos de los abonos que dieron. Por ejemplo, una acredita con los recibos haber dado seis mil pesos. Y esta es la clave. Con eso el gerente de la Japama, Raúl Pérez, tiene para denunciar penalmente al o los responsables porque la paramunicipal es la dañada.

Purificado. En lugar de dar la cara para que responda por todo esto o para dar a conocer algún beneficio para reivindicarse tras dejar el municipio destrozado, el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman reapareció para lo que le alcanza: purificarse, victimizarse y el conflicto. Muchos no sabían de él hasta que ayer el ahora diputado federal pluri envió un comunicado de prensa para dar a conocer que un juez de control no encontró elementos por el delito de amenazas, de lo que lo acusó en el inicio de la administración la exsíndica procuradora y hoy regidora Angelina Valenzuela Benites. Califica como “oscura politiquería y con fines perversos” la acción de Valenzuela Benites. Según él, eso lastima su integridad así como la de su familia, por lo que actuará legalmente contra la regidora por falsedad de declaraciones. Da la impresión de que Chapman ya da por ganado el pleito cuando todavía a Valenzuela Benites le quedan recursos legales por agotar. Así se las gasta.

Expectativa. Resuelto el caso del Carnaval de Mazatlán, ahora los ahomenses están a la expectativa de si el alcalde Gerardo Vargas Landeros autoriza o no realizar los que se llevan a cabo en las sindicaturas de Topolobampo, Villa de Ahome y San Miguel. El director de Salud Municipal, Ramón López Félix, presidirá hoy la reunión del Comité de Salud, en donde se definirá un diagnóstico de la situación del coronavirus. Hay señales de que será favorable para que se hagan los carnavales porque hay un descenso de casos de covid, pero con la recomendación de que se realice un gran operativo para contener los contagios. De hecho, ya los líderes de los sectores empresariales están a favor de que se lleven a cabo los carnavales. Lógico: si aprobaron el de Mazatlán, con más razón los de Ahome. Sin embargo, algunos dicen que Vargas Landeros tiene que tener mucho cuidado porque si por los carnavales los casos repuntan, sus adversarios se van a frotar las manos.

El plan bajo llave. La secretaria de Turismo en Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega, estuvo ayer con los líderes empresariales que integran la Intercamaral. Anunció un proyecto para que vengan más cruceros a Topo y no solo a Mazatlán. Sin embargo, no quiso dar detalles del plan. Lo hará hasta que se lo autoricen. La acompañó el director de la dependencia en la zona norte de la entidad, Domingo “Mingo” Vázquez.

Reconsideración. Hay algunos maestros de la Sección 53 del SNTE que están evaluando retirar el apoyo a Silvia Sarmiento, candidata a la secretaría general. Y es que lo que quieren es el cambio y ven que a ella no le dan los números. Dicen que al que van a afectar es a Alfredo Heredia en lugar de Ricardo Madrid, candidato oficialista.