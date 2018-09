Hay expectativas positivas que pudieran arrojar la visita del presidente electo

El presidente electo sabe que Sinaloa es clave en el ámbito nacional. Aquí no se trata de rentabilidad electoral. Tampoco política. Se trata de reconocer que Sinaloa es el estado que su producción agrícola y pesquera son prioritarios para la alimentación de los mexicanos. Y claro está, generador de divisas. En el caso de seguridad, lo que sucede en Sinaloa tiene sin duda repercusiones no solo nacionales sino internacionales. En la víspera de la visita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se muestra optimista. Probado está que en este año y nueve meses de gobierno, Quirino ha gobernado anteponiendo el interés de todos los ciudadanos sinaloenses. Así a un lado cualquier intento de gobernar con colores. Sin distingo alguno ha conducido su administración. Y no podía ser diferente. Con su origen empresarial y vocación turística, Ordaz Coppel ha buscado atraer las inversiones que tanto esperaban los sinaloenses. El tocar todas las puertas se le da, pues llegó a la gubernatura sin compromisos de grupos. Habría que recordar que mientras 10 priistas de cepa se peleaban la postulación, el empresario mazatleco los rebasó por la derecha, pues Sinaloa requería un candidato fresco, cara nueva y sobre todo sin “cola que le pisen”. Ese es el gobernador que encontrará López Obrador en su gira de agradecimiento que arrancará en Nayarit y continuará el domingo por Sinaloa, tocando primero Mazatlán.Autoridades civiles y militares conmemoraron ayer la defensa del Castillo de Chapultepec. Con este evento arranca las conmemoraciones que culminarán con la celebración del Grito. Ayer en La Puntilla, el Ejército y la Marina, encabezados por sus comandantes y acompañados por el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, conmemoraron la gesta heroica. Con un sol que caía intenso, el evento se desarrolló en forma breve y con emotivos mensajes.Representantes de los organismos camarales de Mazatlán, autoridades municipales, estatales y funcionarios de la empresa constructora Remco analizaron los avances del reencarpetado que actualmente se realiza en la avenida Del Mar. De entrada, se puso en la mesa que varios de los negocios que operan en el malecón están a punto de cerrar, pues sus clientes no pueden llegar a ellos a consecuencia de las obras en proceso. También se volvió a tocar el tema de la circulación vehicular por la avenida Del Mar. Hubo quienes pidieron que se regresara a la circulación anterior de sur a norte. Y no viceversa, como se cambió actualmente ante el cierre de uno de los carriles del malecón. La constructora responsable de los trabajos se comprometió a resolver algunas fallas detectadas en la ciclovía. Y se adelantó que están en espera de una máquina especial con la que planean avanzar en la pavimentación. Nada nuevo.Quien se jacte de ser mazatleco lo sabe. La organización del carnaval en el arranque de una nueva administración municipal sirve para medir cómo realmente vienen los nuevos funcionarios. Ya adelantó el alcalde electo, Luis Guillermo Benítez, algunas cosas de lo que será el primer carnaval que le tocará organizar. Hasta presume nombramientos de quienes lo harán y artistas que pudieran venir. Tranquilos.