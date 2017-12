Hay ganas, solo falta apoyarlos

Los que ya se andan organizando pa’ tener limpia la colonia es la raza de Cañadas, pero les faltan contenedores pa’ no tener los kilos de basura regados por las calles, por lo que están solicitando una donación de contenedores para colocar ahí los desechos y mejorar el aspecto del sector. Si tienes algún contenedor de buen tamaño, por favor comunícate con Jesús Higuera Laura, el chaca de Obras y Servicios Públicos para que te arregles con él. Tel. 758 0101.En la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Guamúchil, la raza está buscando unos buenos aromatizantes para echarle al sistema de drenaje, ya que últimamente despide malos olores y no saben por qué, lo que afecta a los vecinos. Si sabes dónde conseguir unos buenos aromatizantes, échale una llamadita al chaca de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, al 673 732 29 03.¿No le temes a la oscuridad y te urge encontrar chamba? Esta es tu oportunidad de sentirte como pez en el agua en un trabajo, pues la administración del panteón municipal en Guasave está buscando personas como tú para que deambulen por todo el camposanto con una linterna bien grandota y así evitar que el sitio sea utilizado para drogarse o ya de plano como motel.Quien quiera la chamba favor de echar la llamada al chaca de Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez, al teléfono 872 53 94.El primer cuadro de la ciudad de Escuinapa luce sucio debido a que la gente y comerciantes sacan su basura a deshoras. Para agarrarlos infraganti, el Ayuntamiento está reclutando personal para que la haga de inspector, ya que con los que tiene no son suficientes y la raza se está pasando de lista. Buscan meter en cintura a la gente que hace apología al Ecoloco, ese personaje de la serie Odisea Burbujas que le gustaba andar entre la basura. Los interesados en tener una ciudad limpia, deben de acudir al Ayuntamiento y pedirle la chamba al alcalde Hugo Enrique Morena, a quien aún no se le baja el coraje por tener a gente cochina. También lo pueden contactar al teléfono (695) 953 1389.Urge raza bailadora que sepa de leyes de tránsito y así pueda dirigir a tantos automovilistas que en estas fechas andan por las calles de Los Mochis, ya que los agentes de Vialidad nomás no la hacen con el caos vial que hay por las mañanas y tardes en la ciudad, y la raza teme que un distraído por ahí ocasione un accidente. Si le interesa la chamba, favor de echarle el fonazo al responsable de Tránsito Municipal, Alejandro Luna Peña, al (668) 815 2736, pa’ que los contrate de inmediato.