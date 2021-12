Hay inquietud entre los trabajadores de la comuna de El Fuerte porque aún no les pagan el aguinaldo

audima

Suspensión. Envueltos en la bandera democratizadora, que muy pocos se los cree, los diputados federales de Morena en Ahome, Ana Ayala Leyva y Guillermo “Billy” Chapman, suscribieron un manifiesto, junto con los senadores y demás diputados federales en Sinaloa, condenando la suspensión de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador por el Instituto Nacional Electoral. Los consejeros electorales argumentaron falta de presupuesto, lo que no le asignaron con suficiencia precisamente los legisladores federales. Ahí se van a echar la bolita unos con otros, el caso es tener entretenidos a los ciudadanos, que ya saben cómo se las gastan unos y otros, entre ellos Ayala Leyva y Chapman. Cuando menos a los ahomenses no los engañan con sus discursos de participación democrática y otras lindeces.

Aprovechados. Más tardaron en recibir sus cartas de residencia los vecinos del predio San Francisco por el Ayuntamiento de Ahome que en poner en ventas sus casas. Ya algunos por las redes sociales comercializan los derechos de posesión de sus viviendas. Hasta eso que hablan con la verdad de que no tienen escrituras, pero con el papelito que les entregó el alcalde Gerardo Vargas Landeros agarraron vuelo porque con ese les van a poner los servicios de agua potable y drenaje. O sea, son más atractivos. De que hay aprovechados, los hay. Se corre el riesgo de que ese camino, lo de las cartas de residencia, lo van a seguir otros que tienen invadidos lotes para que les doten de agua y drenaje. Y la comuna no se puede negar. Por eso, algunos le encuentran sentido a lo expuesto en la sesión de Cabildo por el regidor Julio Valdez de que esa solicitud de cartas de residencia se tenía que analizar en las comisiones, lo que hizo molestar al regidor pasista Carlos Roberto Valle Saracho, impulsor de las cartas de residencias. Ahora este deslinda al Ayuntamiento si alguno de los beneficiarios comete un fraude al vender las casas tomando de base ese documento.

Operación despensas. La coordinadora de sindicaturas en Ahome, Irma Delgado, empezó a operar para controlar a los síndicos y comisarios municipales. Y es que hizo la gestión para que el alcalde Gerardo Vargas Landeros autorizara y reanudara la entrega de despensas mensual a los comisarios municipales como un apoyo a la labor que realizan, de la que muchos en las comunidades ni saben lo que hacen salvo en los procesos electorales. El apoyo de despensas se los quitó la administración chapmista desde abril pasado. Por todos lados dejó déficit el pasado gobierno municipal.

Ambiente. Por cierto, hay varios que andan “alebrestados” por las sindicaturas, ya que vieron que el sueldo de otras posiciones no les llenó el ojo. Sin embargo, puede que se queden como el perro de las dos tortas. Lo primero que quieren saber algunos es cuándo se va a realizar el plebiscito porque se supone que si esta administración ya va para dos meses, lo lógico es que en cuanto entre el año se realice y no esperar hasta marzo u abril. Eso era cuando entraban en enero. Lo cierto es que en las sindicaturas hay ruido por el tema. Salen de una elección y quieren en otra.

Inquietud. Dicen que por dar un golpe mediático, el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, usó los recursos para abonar a la Comisión Federal de Electricidad, pero sacrificando a los trabajadores sindicalizados que aún no les paga el aguinaldo. Hoy es el día límite para pagar esa prestación, pero nadie ve claro que les vayan a cumplir salvo que el gobernador Rubén Rocha Moya canalice dinero como adelanto de las participaciones del 2022. Los empleados no recuerdan que alguna administración haya llegado al día último para pagarle el aguinaldo, ya que lo hacían a más tardar el día 17. Dicen que ya andan justificando con que la exalcaldesa Nubia Ramos no les dejó recursos. Ni a quién irle.