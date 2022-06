Hay juventud y levantamos la mano

El próximo mes de agosto formaré parte de un parlamento organizado por la Red Juvenil por México en las instalaciones de la Cámara de Diputados, por lo que esta semana tuve la oportunidad de reunirme con los que serán, por un día, mis compañeros de bancada. En dicha reunión fue muy grata sorpresa, el escuchar las iniciativas que jóvenes como yo tenemos para, desde nuestra perspectiva, ayudar a solucionar los problemas que nuestro país vive al momento, desde iniciativas en materia de paridad de género, agricultura y ganadería, seguridad nacional, electoral, fiscal, etc.

En dicha reunión uno de los comentarios fue en el sentido de la falta de iniciativas dirigidas exclusivamente hacia los jóvenes. Tenía razón, pero esto es reflejo de la capacidad que tenemos para analizar la problemática desde una perspectiva integral, no únicamente lo concerniente a la juventud. Tenemos cerebro, tenemos criterio. ¡Tenemos ganas! Pero muchas veces no contamos con los espacios.

Se hizo patente la importancia que el criterio de la juventud tiene. Espero no incomodar a mis lectores, pero no me parece correcto que las decisiones de este país, las cuales tendrán efectos y repercusiones en el largo plazo, sean tomadas únicamente bajo el criterio de sexagenarios que, atendiendo a la expectativa de vida, no vivirán para sufrir las consecuencias de sus decisiones: somos las generaciones de sus hijos y nietos quienes lo harán. Con esto no digo que la voz de la experiencia no sea necesaria, es importante una voz rectora ante la inquietud e inexperiencia de la juventud, pero lamentablemente, en muchas ocasiones no se nos toma en cuenta.

Ejemplo de ello son los intentos de basar la producción eléctrica en combustibles fósiles, cuando el país tiene compromisos internacionales para disminuir su huella de carbono; invertir en una refinería cuando se proyecta que el último auto de combustión interna sea vendido en 2035, etc. Casos como este son recurrentes, incluso a nivel personal, no digo que sean incapaces de comprenderlos, pero ¿cuántos de sus abuelos comprenden los que es el blockchain, el bigdata?, ¿cómo funcionan las criptomonedas? Vivimos en una nueva realidad que requiere nuevas ideas. Simplemente, los niños de 4-5 años manejan los dispositivos móviles de forma nata, cuando a la generación de mis padres – hay excepciones – la migración digital les ha tomado años.

Debemos abrirnos camino y ganar representación en espacios que tradicionalmente son dominados por aquellos mayores a nosotros, pero debemos hacerlo con base en nuestro trabajo y trayectoria – no únicamente en favores políticos. Tenemos cabida en los Congresos locales, Cámara de Diputados, regidurías, etc. Pero ¿dónde estamos? A los jóvenes que ostentan al momento un cargo público, den lo mejor de ustedes, dejen el nombre de la generación en alto y demuestren que podemos heredar un mejor mundo para aquellos que vienen detrás.