Hay malovistas que no miden la investigación de su gestión

Toledo, Vargas y Cárdenas. Una fiesta la puede organizar cualquiera. Pero si esta es difundida profusamente en redes sociales y cientos de contactos, conlleva un propósito... O varios. Nos referimos a la “fiestecita” en la que participaron el exsecretario general de gobierno Gerardo Vargas Landeros, el exgobernador Antonio Toledo Corro y en el video que lanzaron en primerísimo plano y hasta en “close up” Bernardo Cárdenas, el exsubsecretario de normatividad que precisamente acaba de ser notificado por la ASE. Y no precisamente para felicitarlo por su buen desempeño en el equipo malovista. A Vargas Landeros le convenía mandar un mensaje de sus aspiraciones para convertirse en candidato al Senado. El pretexto su participación en el medio maratón celebrado el pasado fin de semana en Mazatlán. Que por cierto, si hiciéramos caso de lo que se dice, daríamos cuenta de que “El Trébol” pagó la inscripción a la carrera de gentes de gimnasios y zumba. El requisito es que corrieran al parejo de Vargas Landeros para la toma de fotos y videos. Después les ofrecieron una taquiza. Una gran parte de los corredores llegaron de Culiacán. Y se dice que hasta transporte les pagaron. Además de darles la camiseta del trébol. Hubo quienes ni conocen a Vargas Landeros pero aprovecharon el ofertón para venirse a Mazatlán. Claro está, es lo que corre por ahí. Así como el ya comentado video en el que aparece también Toledo Corro. Tal vez enviando su mensaje de: “Aquí estoy”, pues poco o nada ha tenido que ver en el análisis de los nombres de los posibles candidatos. Y para cerrar el tema, la presencia de Bernardo Cárdenas, quien pudiera ser que ya sabía de que sería incluido en la lista de malovistas que están en estos momentos bajo proceso. Unos penal, otros administrativos. Flaco favor para Toledo Corro mostrarse con alguien que está siendo requerido por la ASE y que pudiera seguir el camino de quienes están siendo buscados con órdenes de aprehensión. El caso de Bernardo Cárdenas no es menor. Si se incluye el manejo de un número considerable de negocios calificados como “giros negros”. La ASE lo podrá dar a conocer oficialmente. Quienes conocen al gobernador Quirino Ordaz Coppel saben que los mensajes que hayan pretendido enviar con ese video. Y los personajes que ahí aparecen. No lo mueven. Y sabe que son producto de la desesperación.

Emotivo. Acudir a las instalaciones del Instituto Cultural de Occidente (ICO) originan en el gobernador Quirino Ordaz Coppel una serie de sentimientos y recuerdos de su infancia. Ahí estudió. Ahí encontró las bases de su formación y fortaleció sus principios. La de ayer no fue la primera visita que Ordaz Coppel hace a las instalaciones del ICO. Pero sí resultó más que emotiva. El padre xaveriano Jorge Rosales, director del ICO, le dio la bienvenida. Y junto con el equipo de maestros y de administración arroparon a Quirino para lo que fue un encuentro especial con todos los alumnos de kínder, primaria, secundaria y preparatoria de ese prestigiado plantel. Aprovechó su visita al plantel para dar por inaugurada la pavimentación de la calle Hugo Cattenati, que permitirá un mejor acceso por uno de sus costados a las instalaciones educativas. En el evento, el gobernador estuvo acompañado del alcalde Fernando Pucheta y tres de las diputadas mazatlecas, Irma Tirado, Maribel Chollet y Elsy López.