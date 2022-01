Hay otra diputada local morenista de Ahome que resultó con coronavirus. Se trata de Juana Minerva Vázquez

audima

Le pegó. Hay otra diputada local morenista de Ahome contagiada de coronavirus. Se trata de Juana Minerva Vázquez, quien se encuentra aislada desde que resultó positiva la prueba covid que se hizo tras el brote de contagio en el Congreso del Estado. La primera fue Cecilia Covarrubias, que según cuentan no ha tenido mayores problemas. Igual Juana Minerva. En total han salido siete diputados locales con el virus, incluidos las legisladoras ahomenses, lo que hizo que las sesiones del Congreso del Estado regresarán a virtuales. No es para menos.

Exigencia. Las medidas para contener la cuarta ola de coronavirus se endurecieron por la Secretaría de Salud estatal. El titular de la Comisión Estatal de Protección contra los Riesgos Sanitarios en Sinaloa, Luis García, anunció que los negocios tienen que pedir a los clientes mostrar su certificado de vacunación o comprobante de vacunación de la segunda dosis para poder que ingresen. La medida causó controversia. Y es que algunos empresarios ahomenses la recibieron con reservas, pero muchos ciudadanos la están avalando para de una vez por todas hacer frente a la pandemia con mayor rigor. Ya se verá si realmente esta acción se cumple.

Suspensión. El gobierno municipal vargaslanderista también, está apretando: suspendió todas las actividades deportivas. Los presidentes de las ligas ya fueron notificados por el director general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome, Álvaro García. Se le estaba “durmiendo el gallo”. Sin embargo, el Consejo de Salud Municipal tomó esa decisión, como otras que ejecuta el director de Salud Municipal, Ramón López Félix, que parece salió del letargo en que se encontraba. También va a bajar los aforos en los espacios públicos. Uno de ellos es en la plazuela 27 de Septiembre. Es decir, si hay demasiada gente los va a desalojar.

Liquidada. Los representantes más conspicuos del champismo están fuera de la administración vergaslanderistas. Una de las que quedaba, Diana Margarita Rubio, fue liquidada como gerente de Administración y Finanzas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome. David Murillo entró por ella. Algunos la han visto entrar y salir de las oficinas de la Japama, pero para seguir dando explicaciones de lo que entregó. Dicen que se le acabó el aire que traía.

Las dudas. ¿Por qué en la administración del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman no se resolvieron los problemas de agua potable, drenajes caídos, baches, entre otros, y en la incipiente administración de Gerardo Vargas Landeros le están atorando bolas? Esa es la respuesta que no pocos ahomenses están esperando al darse cuenta la diferencia que se está notando de una administración a otra. Hay problemas que se están resolviendo aún cuando el chapmismo dejó las finanzas “tintineado”. Siempre cacaraquearon los millones de ingresos que tenían presumiendo la confianza de los ahomenses en el pago del impuesto predial urbano, pero nadie se explica a dónde fueron a parar porque los problemas no los solucionaron. Y en este inicio de la administración reparan los drenajes, mejoran el servicio del agua, reponen las losas de concretos destrozadas, rehabilitan los estadios, etc.

Presencia. Los líderes priistas en Ahome no pierden oportunidad para seguir vigentes rumbo al 2024. En el Día de Reyes anduvieron por algunas comunidades ejidales repartiendo roscas, principalmente a los niños. Le tomaron sentido a esa fecha al grado de que a los líderes en Ahome, César Emiliano Gerardo y Santa Ovidea Meza, los acompañó la presidenta del PRI en Sinaloa, Cinthia Valenzuela.