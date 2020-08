Hay problemas y el alcalde se ausenta

¿Dónde está el alcalde Guillermo “Billy” Chapman? No da la cara ante el problema de la basura que provocó

Ausente. ¿Dónde está el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman? Su última aparición fue en la sesión de Cabildo, de la que ya le cuelga, en la que sacó adelante sin explicaciones el acuerdo de suspender las actividades de PASA en el servicio de recolección de la basura y luego tomar la decisión de otorgárselo a OP Ecología sin que esta cumpliera con los requisitos del contrato, entre ello tener su propio relleno sanitario. Para subsanar esto, ordenó confiscar el relleno a PASA, decisión que fue revertida por un juez de distrito. Cuando se vino el problema de las fallas en el servicio de la basura, el secretario Juan Fierro dijo que Chapman andaba en México haciendo gestiones, de las que nadie sabe y cuyos resultados de esos viajes nunca han sido claros porque no ha traído un beneficio para los ahomenses. Incluso, algunos dudan de que ande en México. Más bien creen que después de haber generado el problema de la basura se haya escondido para no dar la cara ante las pifias cometidas. Ayer, el líder del PAN, Ariel Aguilar, dijo que ahí cuando quiera el señor reaparecer.



El fracaso. A casi dos semanas del cambio de empresa recolectora de la basura el resultado es todo un fracaso. El servicio arrancó y siguió hasta la fecha con serias fallas porque simple y sencillamente OP Ecología no está preparada para darlo, pero el dueño de esta empresa, César Guevara, quiere adjudicarle las deficiencias a PASA que porque no los dejan entrar al relleno sanitario a depositar la basura. Incluso ha dicho que son falsas las quejas ciudadanas y que las fotos se toman unos minutos antes de que pase el carro recolector, que no son de días. Este discurso trillado ya no le queda porque está claro para los ahomenses que esa obra es de PASA, que los puede vetar si no le pagan. ¿O quiere que le den el servicio en forma gratuita? Ya chole, como dicen. Guevara y la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman se echen la bolita entre sí por el problema que ambos generaron en perjuicio de la ciudadanía. Incluso, algunos ya ven que aun cuando le paguen a PASA el servicio que presta, OP va a seguir deficiente. Y a ver a quién culpa.



Sin cumplirse. Los ánimos entre los productores de trigo del Valle del Carrizo se calentaron de nuevo porque no se les paga la producción que le entregaron hace más de un año a la empresa Multigranos. El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Sinaloa, Faustino Hernández, dio de plazo 25 a 30 días para que tras la conformación del fideicomiso se les pagara. Ese tiempo ya pasó sin que haya concretado el pago. Incluso, el pasado fin de semana, el gobernador Quirino Ordaz tocó el tema. Mientras son peras o son manzanas, el “cash” no llega a los bolsillos de los trigueros, por lo que ayer un grupo se plantó en la casa del empresario Carlos Ramírez.



Estrategia. Dicen que el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez está tomando las cosas con calma. No se mete en los asuntos internos de los partidos, entre ellos Morena, en el que algunos líderes han planteado que no aceptaran candidatos externos aunque hay otros que lo ven con buenos ojos. En realidad, “Mingo” espera una decisión ejecutiva de los partidos que se interesan en él. A como se ve, no quiere “broncas” con nadie.



Sin grito. En un momento en que no las tiene todas consigo, la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, decidió suspender la ceremonia del Grito de Independencia. El argumento que esgrime es para prevenir el contagio y evitar la propagación del coronavirus. Nadie puede revertirle esa justificación, pero no faltó quien señalara que en realidad Ramos Carbajal no se quiso exponer a las manifestaciones en su contra, sobre todo por sus opositores que le recriminan su actitud ante el accidente que protagonizó su hijo. Sea por lo que sea que haya tomado la decisión, el caso es que no habrá Grito de Independencia en El Fuerte.