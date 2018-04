Hay que aprovechar al PRI

La Campaña es más insoportable aún que la Intermaña que padecimos. Pero el PRI que bien sabemos después de casi un siglo, paga publicistas inicuos internacionales _con nuestro dinero, por supuesto,_ hoy le está medio enseñando a Meade, “todo terreno”, puesto que pertenece a varios partidos, a aplicar mejores argumentos que los propios. Hay que contestar con dos palabras nada más: Fobaproa y Gasolinazos.



Sin embargo, hay que sugerirle a AMLO que hoy se una a él y le ofrezca a Acapulco lo que le ofreció Meade, porque es justo y necesario: Regresarle su Tianguis Turístico. No lo puede hacer Anaya porque de su partido partió la injusta afrenta al puerto y la Margarita ABC menos aún, porque su encantador maridito fue el truhán.



En los periódicos de esta semana en Acapulco, al servicio del gobierno, como El Sol, vía la peor gente de El Universal que se apoderó de la OEM, hoy dizque manejada por el lerdo nieto de mi amigo Mario Vázquez Raña (1932-2015), se publicaron mil fotos marineras de Meade, celebrando su dicha oferta: “Regresar el Tianguis Turístico a Acapulco”, en calidad de Patrimonio inamovible de este puerto, como fue planeado desde su creación y que sólo perdió por una panista, vendedora de cremas faciales, elevada por el presidente espurio Feli-Pillo Calderón, a la federal Secretaría de Turismo. La fulanita recibió la orden y quien sabe que más, o simplemente se sintió con el poder de quitarle el Tianguis a Acapulco, la sede desde 1975, donde nació la idea y se escenificó durante 36 años consecutivos el mundialmente conocido evento de promoción turística del país.



¿Por qué no iba a hacerlo una vendedora de cremas, si su jefe que hoy aún le cuesta a los mexicanos un millón 21 mil 880 pesos mensuales, declaró sin freno alguno una supuesta “guerra a los narcos”, organizada para complacer al sanguinario George Bush Jr., “su propio jefe”? Produjo 121 mil muertes, según datos de la Procuraduría en 2014, es decir una muerte violenta cada 30 minutos. En realidad no se sabe aún en 2018 cuantos muertos hubo en total ni se sabrá con precisión, en este país que en Suramérica, a la que le dio la espalda el espurio , llamaban y llaman todavía a México en vista de que ha seguido la matadera con Peña Nieto, “el país cementerio”.



En noviembre de 2017 apareció una nota que decía “Peña y Calderón suman 234 mil muertos y 2017 es oficialmente el año más violento en la historia reciente de México... Esto significa que con un año de gobierno todavía por cumplir, el sexenio de Peña Nieto lleva ya el 94.31% del total de homicidios registrados durante todo el sexenio calderonista”.



Los votantes deben tener en consideración el asunto. Y NO DEBEN OLVIDARLO: Para entender el presente y evitar un mal igual en el futuro, hay que conocer o recordar el pasado. ¿ Y tiene la desfachatez de inscribirse para la próxima elección presidencial la mujer de un Calderón, Margarita ABC, cuando fue su marido el que empezó a ensangrentar a la nación no solo en su sexenio sino en el posterior de su amigo Peña Nieto?



A TATIANA CLOUTHIER: SUGERENCIAS

Porque me gustó tu modo de revirarle al PRI su famoso slogan de “AMLO es un peligro para México”, copiándolo y diciendo lo que millones de mexicanos pensamos, a saber que otro sexenio del PRI NOS DA PAVOR por lo vivido en estos 12 años, te sugiero, como jefa de campaña del Peje, que hoy copies y te unas a Meade en algo bueno que propuso como lo dicho. Es justo y necesario para este puerto, devolverle lo que siempre fue suyo. No hay ningún desdoro en ello y como es obvio, no le dejarás al Meade los votantes locales que sin duda atraerá la medida anunciada por los priistas. El propio secretario de Turismo estatal, el amigo Ernesto Rodríguez Escalona se lo pide igual a los candidatos. Desde luego Ricardo Anaya se la vería difícil e imposible, la Margarita ABC.



El 6 feb. 2018, El Financiero, hoy de Carlos Salinas, publicó: “Antonio Solá, creador de la campaña usada en 2006, dijo que ahora el candidato de Morena tiene condiciones para ganar hasta con 45 puntos”. En el diario digital SDP se expresó: “El estratega español detrás del polémico eslogan “Un peligro para México”, dijo que AMLO ha evolucionado en los últimos años y que ese adjetivo ya no es vigente”. ¡Nunca lo fue! Ay, qué lindos, pero “el estratega” español debería ser persona non grata en México por el daño que nos hizo. Nunca fue ni es peligroso el candidato López Obrador que ya demostró como jefe de Gobierno del Distrito Federal, de 2000 a 2005, lo que puede hacer. Por lo pronto hay que saber que a su famoso y muy criticado “paso a desnivel” en Mexico City no le pasó nada durante el sismo de septiembre 2017 y muchas otras medidas de gobierno que tomó fueron aceptadas como buenas por sus propios enemigos en la administración y copiadas.



Tatiana: Conocí personalmente a Manuel Clouthier, tu padre, un candidato en mi opinión agredido por el propio PAN, según informaciones fidedignas que publiqué en mi libro EL PRIAN, Un Partido Bicéfalo. (Libros del Sol, 2006). De hecho me invitó en esa reunión que tuvimos con otros periodistas en el hotel Camino Real a unirme a su campaña, pero … Bueno, francamente, no soy instrumento de ningún partido político, soy solo ciudadana con opinión propia e informada y tribuna y en el caso, el PAN me daba -y da- erisipela, así haya reconocido a panistas de gran estatura intelectual y moral como otro que igual que Clouthier fue víctima de un “accidente”.



Esta fue una de las notas que dieron cuenta del caso: “José Ángel Conchello(1923), exdirigente nacional del PAN y senador de la República, falleció a los 74 años de edad víctima de un accidente automovilístico (el 4 de agosto de 1998). Los hechos se registraron a las 13:02 horas en el kilómetro 45.3 de la autopista México-Querétaro, a la altura del poblado de San Sebastián”. Se le echó un trailer encima… como a Clouthier.



Te felicito, Tatiana, por tu habilidad política y tu brillante participación en Morena.