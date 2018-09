Hay que echarnos la mano todos

¿Qué escribes y a quién, Mister Fly? Te veo muy atareado y concentrado, ¿de qué se trata? Y Mister Fly One Go responde, funfurruñando, pues dice que no lo dejo concentrarse. Luego me explica que una carta es para el presidente de la UEFA Champions League y la otra misiva para el director de Canotaje en Xochimilco. Con el Comité Ejecutivo de la UEFA y su presidente, Aleksander Ceferín, es para reclamarle sobre los horarios del inicio de los partidos de la Champions League este martes y miércoles, dice. Y es que ahora, con la llegada de más equipos, existen más grupos y los cotejos iniciaron desde las 10.45 horas, para luego continuar con su horario normal, de las 12.45 acá en Sinaloa. Mister Fly acepta que le encanta tener mucho más futbol y de esta calidad, pero que no lo dejan chambear. Y la misiva para don Cleopatro Nalgarinis, de allá del hermoso canal de Xochimilco, es de mayor urgencia. Está solicitando que le envíe tres docenas de canoas, chalupas o trajineras, con remos y timón, para tratar de salir de los arroyos en que se ha convertido The Rosca City y la región del Évora.

Colofón. Y a propósito de jaspis, verjoles, gatriyinis, -traducción- “Esta tarde y noche vi llover y tuve que correr” ¡Ai’si!. Pero ya hablando en serio, la situación en toda esta comarca está peliaguda. Las inundaciones por las fuertes lluvias de este miércoles y amanecer del jueves tienen en jaque a la población. Muchas pérdidas materiales, casas y negocios inundados, automóviles varados, y aquí es donde debemos atrevernos: ¡echarnos la mano todos!