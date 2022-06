“Hay que ponernos truchas”: Rocha

Con una frase popular, “hay que ponernos truchas”, el gobernador Rubén Rocha lanzó una dura advertencia a los alcaldes y a los funcionarios para que trabajen con: transparencia y honestidad, para no incurrir en actos de corrupción porque podrían enfrentar situaciones similares a las que enfrenta en la actualidad el exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, que anda prófugo.

En la conferencia Semanera explica que algunos de afuera, en ocasiones directivos de los organismos empresariales, “con hipocresía” piden que no se enjuicie a los malos funcionarios, “porque se ve mal”, porque resulta que muchos empresarios hacen negocios con los funcionarios, pero que ya se acabaron “los moches”.

Claro que se pueden hacer negocios, pero mediante licitaciones y que obtengan una utilidad racional, que hagan obras para que las empresas puedan trabajar y generar empleos, lo mismo para los que hacen los uniformes, pero no necesitan brokers para que les paguen.

Explica que el presupuesto se administra en forma racional, que no hay obra que no haya sido respaldada con su respectivo anticipo y está etiquetado el dinero para pagarles, igual que para la reparación de la costera y para los apoyos a los discapacitados.

Ya no es como antes, que todavía se debe a las empresas que remodelaron el estadio Ángel Flores, a los que no les pagaron. Hay recursos y disciplina financiera. Alerta que no se tolerará a quien maneje mal los recursos y no cumpla la ley. Sobre aviso no hay engaño y ya se sabe que no anda con contemplaciones.

Por cierto, que desde el extranjero, el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro se comunicó con el alcalde sustituto, Juan de Dios Gámez, y se puso a su disposición, posiblemente para atenuar un poco las consecuencias que se le pueden venir encima después de la revisión del manejó del presupuesto, porque salió apresuradamente y no alcanzó a arreglar las cuentas.

Popurrí. La presidenta de la Asociación de Autoridades Locales de México, Mariela Gutiérrez, llegó alabando a Gerardo Vargas Landeros, a quien lo considera como el mejor presidente municipal de México, por eso se escogió a Ahome como la sede para llevar a cabo la asamblea estatal de la organización.

Previo a la realización de la asamblea, dijo que ella también compitió en la encuesta nacional y a pesar de que fue elegida la mejor alcalde del Estado de México, ya que gobierna el municipio de Tecámac, no logró alcanzar a Gerardo. Propone más recursos federales a los municipios.

PASAPORTES. Por fin, ayer tempranito el alcalde Gerardo Vargas reabrió la oficina de Relaciones Exteriores en esta ciudad, en la que de inmediato empezó a despachar la titular, Karina Haydee Soto, y ambos exhortaron a la población a empezar a hacer citas telefónica para obtener los pasaportes.

Durante los meses que la oficina permaneció inactiva, los ahomenses tenía que viajar a las vecinas ciudades de Guasave, Navojoa y Culiacán a tramitar sus documentos.

AGUA. Antenoche, de nueva cuenta la población del norte y poniente se quedó sin agua varias horas, después funcionarios de Japama explicaron que era por una falla en la energía eléctrica.

