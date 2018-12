Hay que recuperar nuestro petróleo

“En diciembre de 2013 fue promulgada la reforma energética por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual permite que empresas privadas, nacionales o extranjeras inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos en suelo mexicano. Estas actividades habían sido exclusivas del Estado desde la nacionalización petrolera del 18 DE MARZO 1938.

El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde y Acción Nacional (PAN) sumaron 95 votos a favor para poner fin a la política energética de Lázaro Cárdenas, que resultó de la lucha sindicalista”.

Con esta información debió salir la gente a la calle a protestar y no pasó nada porque todos los partidos políticos , salvo Morena, habían aceptado el pacto de la “modernidad”, como llamaron a esa traición a México consistente en regresar nuestra fortuna nacional a los que la poseían antes de 1938. Recuperarla es hoy el deseo de millones de mexicanos que hemos votado contra el canallesco neoliberalismo, ya obsoleto en otros países. Nos lo impusieron los presidentes prianistas, todos ellos títeres de Salinas, precisamente para quedarse con el petróleo. No hubo la menor consulta de los vendepatrias del Pacto inicial de Peña Nieto. No hubo protección alguna de la Suprema Corte. ¿No tendrán su pozo por ahí estos ministretes a los que tanto les interesa el dinero?

Se han quedado con nuestro petróleo no solo compañías extranjeras sino muchos de los políticos a cual más indecente del pasado, desde los presidentes , hasta su último gato . Esto se llama asalto a la nación ni más ni menos. Habría que demandarlos por este inmenso robo pero ¿con quién? ¿conoce alguien un juez honrado en este país que pudiera pararles el alto a sus colegas solo ocupados en defender sus sueldazos?

¿QUIÉN SE ROBÓ EL PETRÓLEO DE LOS MEXICANOS?

La información empieza a fluir. Entre los conocidos, los principales dueños de nuestro petróleo hoy, se llaman Carlos Salinas y su compañía Sierra Oil & Gas (mexicana), en sociedad con la compañía Talos Energy (gringa) y Premiere Oil (Inglesa), por ejemplo.

“Con esto se deduce que están regresando apadrinadas las compañías extranjeras que poseían nuestro petróleo hasta antes de 1938(..)Sierra Oil & gas ha sido una de las más favorecidas en las diferentes rondas y asignación de contratos por Pemex”, dice un hombre que habla claro.

Como no lo va a ser si el director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya está emparentado con Carlos Salinas. Esto se llama tráfico de influencias. Esta empresa fue constituida por Hipólito Gérard Rivero cuñado de CSG pues su hermana está casada con él, y su otra hermana Gabriela Gérard es esposa del director general de Pemex José Antonio González Anaya”, informaba el año pasado Mario Galicia, del Comité Nacional de Estudios de la Energía.

Sierra Oil & Gas primera empresa”mexicana” fue constituida en el año de 2014 para poder explorar y extraer crudo y gas, Pero además fue fondeada con recursos de la Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) que tiene un capital de tres billones de pesos de ahorro de los trabajadores, toma este dinero sin consultarlos. ¿Esto es el éxito de la reforma energética peñista? ¡Sí!, para su patrón CSG, para ricos, familiares, gobernadores, presidentes municipales, políticos, secretarios de Estado, exdirectores de Pemex, amigos y personas cercanas a él y desde luego lo comparten con extranjeros. (…) Debemos entender que la reforma energética fue perfectamente planeada con tiempo y que no fue hecha por mexicanos sino por Hillary Clinton (…)

EPN fue (el último) desmantelador de Pemex y CFE, cuando la industria petrolera era un pilar fundamental de la economía mexicana, que con el 40% de sus ingresos sostenía al país. Peña entregó la minería, las playas, el campo, concesiona carreteras de pago a OHL e Higa compañías españolas, por 40 años, entre otras riquezas del país.

“No dejaré de mencionar, reitera el especialista, que jubilaron a Carlos Morales Gil, exdirector de Pemex Exploración-Producción, pues este individuo conocía perfectamente los lugares en donde se había explorado y había petróleo, mañosamente lo separaron de Pemex para que un año después pudiera ocupar la dirección general de Sierra Oil & Gas. Para llegar a un descubrimiento se requieren varios años y una serie de estudios de factibilidad, sismológicos, geofísicos, dice el especialista, y ahora de repente en unos días “descubren” maravillas” que los tontos de Pemex desconocían…

Pemex en el 2009 mantenía en operación 163 equipos de perforación para desarrollo de yacimientos. En mayo del 2017 sólo tenía trabajando a 4.

Pemex producía cerca de 3 millones 300 mil barriles diarios entre el 2005-06 en el 2017 se llegó a poco más de 2 millones.

LA MENTIRA Y RELAJO DE HOY

Algunas breves informacione, a cual más absurda, dan una idea del relajo actual de la administración de nuestro petróleo.

¡Descubren pozos inéditos. No, Ya lo sabía Pemex”. No es cierto que las empresas extranjeras descubran súbitamente campos ricos que le pasaron de noche a Pemex. Al contrario lo descubrieron ingenieros petroleros desde hace 14 años, pero lo guardan para dar un golpe político y mediático.

La italiana ENI es una compañía irresponsable que fue investigada por 553 derrames de crudo en el 2014 junto con Shill en Nigeria. Tiene “un negro historial” sin embargo gano los campos Amoca, Miztón y Teocalli, en el 2011 y había sido fue investigada por sobornos y corrupción en la citada Nigeria por mil millones de euros.

Tres empresas Noruegas han realizado los primeros estudios, transportadora de gas del sur, Argentina ( TGS) , Spectrum (Sercicios Técnicos México SA de CV) y (Normas de Grado de Pureza) PGS “irónico y absurdo Pemex hace su primera compra de petróleo producido por el pozo mexicano Hokchi-4 a la compañía Hokchi Energy y Pan American Energy, compañía extranjera por 183 mil dólares aproximadamente, producto de la reforma energética petrolera.

La firma estadounidense Blackrock, “la mayor gestora de activos” en el mundo, ingresó de lleno como una de las principales socias privadas de Petróleos Mexicanos.

La internacional Kohlberg Kravis Roberts (KKR), creada exclusivamente para participar en los jugosos negocios al amparo de la reforma energética y que hoy en día participa en el mercado de importación y distribución de gasolinas y diésel.

Durante la octava Sesión Ordinaria de Gobierno de la CNH se informó que las empresas China Offshore Oil Corporation, Sierra Oil & Gas, Tecpetrol, Gran Tierra, Dea Deutsche Erdoel, PetroBal, Cheiron y Ecopetrol son las petroleras que se han inscrito para asociarse con la estatal.

“La reforma energética a casi cuatro años de su inicio, es un desastre nacional.Se regala la riqueza a los extranjeros y malos mexicanos, se pierden fuentes de trabajo y se desmantela la economía nacional”, es una conclusión generalizada de los especialistas.