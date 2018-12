Hay quienes como el PAN le apuestan a que Quirino se enfrente a López Obrador

Coordinación y respeto. Quienes le apuestan al conflicto, al choque, al enfrentamiento entre el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el presidente Andrés Manuel López Obrador están equivocando el camino. De entrada, Ordaz Coppel es un hombre que por su formación es dado a la negociación y a trabajar en unidad, al igual que en equipo. Quirino sabe y reconoce que Sinaloa debe caminar por un sendero de certidumbre que le permita transitar por un camino que conduzca al estado a su fortalecimiento. Los colores ha quedado claro no le importan, cuando por trabajar en unidad por Sinaloa es el objetivo. Los partidos políticos tienen su arena para dirimir sus diferencias; Quirino no. Tal vez por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador ya comenzó a observarlo como uno de los gobernadores que piensan y actúan diferente en el país. Que es uno de los pocos gobernadores que han señalado públicamente que las expresiones de López Obrador no deben sorprender a nadie cuando se tratan de sus propuestas de campaña. Y se supone que todos deberían de conocerlas. Seguramente, el presidente sabe la forma en que Quirino primero se convirtió en candidato. Y posteriormente con una campaña fuera de lo tradicional ganó la gubernatura sin cuestionamientos, con el reconocimiento de sus adversarios políticos. Con un perfil más ciudadano que de partido político, Quirino se ha ganado el reconocimiento y respeto del resto de los gobernadores. Ayer después del encuentro con los gobernadores, López Obrador y Quirino cruzaron algunas palabras. Todo bien. Sin embargo, el PAN quiere “sangre”. Ya Carlos Castaños le dijo que si quería enfrentar a AMLO, contara con el PAN. Huele a cuatro.

Otra vez el estadio. Cuando parecía que el conflicto entre el alcalde y los concesionarios del estadio de beisbol había terminado, de nuevo se pelearon. Nos quedamos cuando el sábado se “firmó” un supuesto acuerdo que el gobierno municipal morenista hizo circular. Pero algo pasó en las siguientes horas que se provocó nuevamente que el juego de béisbol se realizara ayer “a puerta cerrada”. Nuevamente aparecieron las versiones encontradas. El alcalde Luis Guillermo Benítez acusó a la familia Toledo de no cumplir con el acuerdo de presentarse ayer lunes a pagar. Y les canceló la contratación de policías que resguardaran el estadio. Si este “acuerdo” al igual que el amparo, se aplica en las próximas 72 horas. Entonces los Toledo tienen hasta mañana para presentarse a cubrir lo que consideran adeudan a la comuna. Es la misma que aplicó el Químico. Y alguien maquiavélico podría estar buscando que al no haber seguridad en el estadio cualquier hecho de sangre conduciría ahora sí, a la clausura del inmueble. Al margen de si tienen o no alguna de las partes la razón, ambos se están exhibiendo como gentes limitadas. Por un lado, el químico de intolerante, poco inteligente y nada conciliador y negociador; por la otra parte la intransigencia de no pagar sea como sea, en medio la afición beisbolera de Mazatlán.

El Pino Suárez está que arde. A reserva de tratarlo más ampliamente, los locatarios del mercado Pino Suárez están más que enfurecidos. Hablan de que engañaron a muchos con una lista para imponer como nuevo dirigente a Fernando Izquierdo, a quien señalan que es un “alfil” del alcalde. Hay tiro... hay tiro.