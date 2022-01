“Hay tiro” Cuen vs El Químico

audima

El secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen, estuvo ayer aquí, y en conferencia de prensa salió a relucir que una de sus principales preocupaciones es lograr que amainen los contagios de la pandemia de covid en Sinaloa, para lo que tiene que vencer el obstáculo del carnaval de Mazatlán que amenaza con realizar el alcalde Guillermo “Químico” Benítez.

Cuen reconoce que extraña que ahora no le pregunten de política, en las conferencias de prensa, solo del sector salud, pero está concentrado en lo suyo y exhorta a atender las recomendaciones de los científicos, que no es cuestión de ocurrencias, por lo que no se debe hacer una consulta popular para definir sí se suspende o se realiza el carnaval de Mazatlán.

Recomienda a los organizadores que sigan con los preparativos pero conscientes que si las condiciones son desfavorables se tendrá que suspender, para evitar que se disparen los contagios y para proteger la salud de los sinaloenses.

En pocas palabras, desde que el Cabildo mazatleco de mayoría pasista se le rebeló al “Químico” Benítez, y no quería aprobar a los principales funcionarios de su gabinete, hay pleito con Cuen, que ahora se reaviva con la polémica del carnaval.

El “Químico” también trae marcadas diferencias con el gobernador Rubén Rocha, desde que los dos se confrontaron por la candidatura de Morena a gobernador, y ahora intenta manejarse en forma independiente, rechazando las directrices que le llegan desde el gobierno estatal. Hay tiro para rato.

Popurrí. El asesinato de la periodista de Tijuana Lourdes Maldonado es la gota que derramó el vaso. Ayer, compañeros periodistas de Los Mochis y de todo el país salieron a las calles a manifestarse en forma simultánea, a exigir al gobierno que brinde garantías de seguridad al gremio, porque ya parece un país en guerra. Son decenas las organizaciones de periodistas que convocaron a realizar manifestaciones en todo el país.

ÉXODO. Ahora sí, con la salida del exsecretario de organización José Alberto Salas, para irse al Partido Verde, un aliado de Morena, es notoria la desbandada de militantes del PRI, que se está quedando solo, y algunos de los que quedan, como es el caso del diputado Ricardo Madrid, generan muchas dudas porque tienen lazos muy estrechos con el gobierno morenista de Rubén Rocha.

Al ver en la lona y derrotado al partido tricolor, muchos militantes han decidido “quemar las naves” y buscan refugio en otros partidos, incluso al exlíder campesino Faustino Hernández se le acusa de coquetear con el morenismo, y el PAS de Héctor Melesio Cuen también ha aprovechado la oportunidad de pescar en río revuelto, llevándose una buena tajada de la militancia.

RECONSTRUCCIÓN. El director de Comun, Felipe Juárez, es el funcionario que se lució ayer, al reabrir a la circulación tramos de pavimento rehabilitados en tiempo récord, en los fraccionamientos Del Real y El Parque, e informó que tiene instrucciones del presidente Gerardo Vargas de rehabilitar con bacheo o cambio de losas de pavimento y con trabajos de buena calidad.

“Estamos viviendo tiempos extraordinarios por la pandemia”, Héctor M. Cuen, Secretario de Salud