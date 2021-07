Hay vacunas, pero guardadas, y los contagios, a punto de colapsar hospitales

Punto de quiebre. El Gobierno Federal tiene más de 16 millones de vacunas guardadas. Son cifras que el mismo Gobierno ha dado a conocer. ¿Y qué espera para sacarlas y aplicarlas? Está el país en el punto máximo de los contagios por esta tercera ola. La capacidad hospitalaria en muchos de los estados, incluidos Sinaloa, está a punto de colapsar por la gran cantidad de personas contagiadas. Por eso resulta ilógico mantener guardadas tal cantidad de vacunas. Sinaloa, aseguró el gobernador Quirino Ordaz Coppel, ha solicitado la entrega de un millón de dosis para aplicarse inmediatamente y buscar con ello contener por lo menos los crecientes contagios que se están presentando. Sinaloa ya está en “Semáforo Rojo”. Declarado por las propias autoridades de Salud, que encabeza el doctor Efrén Encinas. ¿Qué significa el “semáforo rojo”? Pues que pudieran cerrar las actividades consideradas no esenciales. Tal como sucedió en julio del 2020. Pero, ¿se atreverá el Gobierno a ordenar el cierre de empresas y comercios no esenciales? ¿Se atreverán a confinar a las personas que sin ninguna urgencia o necesidad andan por las calles como si nada sucediera? Lo vemos en chino. Pero por lo menos llega desde Francia un comunicado emitido por el presidente Emmanuel Macron, en el que anuncia nuevas acciones contra el Covid-19 y particularmente la nueva ola de contagios. Advirtió y puso fecha para que quienes se queden en casa sean aquellos que no se han querido vacunar. A ellos se les evitará acudir a restaurantes, salas de espectáculos, transporte público e incluso viajar. Consideró que por unos irresponsables que se han negado a vacunarse se siga poniendo en riesgo la salud de los demás. Pero allá sí hay presidente. Y por lo que se refiere a Sinaloa, si el propio Gobierno está reconociendo que estamos en “Semáforo Rojo”, quiere decir que la situación está verdaderamente grave. Cuídese.

Golpe al turismo. La tercera ola de contagios ya trae consecuencias a Mazatlán. El sector hotelero está registrando una disminución en el número de reservaciones. Para el dirigente de la Asociación de Hoteles, José Ramón Manguart, las reservaciones se “desaceleraron”. ¿Qué quiso decir? Pues que la hotelería venía registrando un buen porcentaje de reservaciones y arribo de turistas, y ahora este porcentaje va a la baja. Que no se digan sorprendidos los hoteleros. Los contagios se han disparado. Y muchos de los hoteles de Mazatlán, por fortuna no todos, relajaron sus medidas de control sanitario. Y se siguió permitiendo el arribo de camiones charteros con decenas de personas que son transportadas hacinadas. No hay ningún control sanitario. Ni respeto a los ordenamientos de Salud. ¿Qué esperaban?

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Jumapam, con contagios. Al igual que el Instituto Municipal del Deporte, que se obligó a cerrar sus puertas por el número de contagios de Covid-19 del personal que labora en él, en la Jumapam los contagios obligaron a “descansar” a varios empleados de oficina. Se habla de por lo menos dos trabajadores de Jumapam que han fallecido. Uno de ellos de brigadas de servicios. Se aseguró que tanto en el área de almacenes como en oficinas centrales se han reportado contagios, lo que ha provocado preocupación en el personal. En el Imdem, en un principio se negó el contagio de personal. Y con el fallecimiento de dos de sus trabajadores lo reconocieron y cerraron.

Síguenos en