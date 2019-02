¡He aquí ya la columna diaria junto con los entrenamientos!

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Toda edad tiene su placer y su dolor”… Víctor Hugo.-

“La verdad, estoy cansado de camas de hospitales, médicos, paramédicos, enfermeros, camilleros y anexos; inyecciones, vacunas, transfusiones, pastillas, cápsulas y similares; olor a enfermedades, comidas con sabores a comidas de hospital. Por eso y porque en pocos días abrirán los campos de entrenamientos he decidido rebelarme contra el batallón que trabaja en busca de la recuperación de mi salud, y reanudar hoy mi trabajo de la columna diaria. Me siento menos ‘desguebuleado’ que en los últimos tiempos. Gracias por esperarme. Gracias por tantos mensajes bonitos y por tantas oraciones. Gracias por el inmenso respaldo… Gracias, muchas gracias.

** Total, ni yo me he curado, ni han firmado a Bryce Harper y Manny “María Moñitos” Machado… ** El salvavidas que Panamá le lanzó a la Serie del Caribe 2019 merece reconocimiento histórico. Además, eso pregona con ecos a todo el mundo que los propietarios del canal quieren pelota profesional... ** La Serie Panamá también respalda la idea de la Liga Internacional de Invierno. Los panameños no pueden patrocinar un campeonato, pero sí dos equipos. Es todo lo que se necesita allá para completar los seis de la liga soñada, con un club en Cartagena, otro en Barranquilla, uno más en Curazao-Aruba y el que operaría en Miami… ** Los mánager en Grandes Ligas son contratados para ser despedidos, cuando los demás del equipo no pueden ganar… ** Felix Hernández (Marineros) va para el último año de su contrato, en el peor momento de su carrera. Solo lo salvarían unos entrenamientos triunfales. Ha perdido en promedio seis millas y media en la velocidad de su recta, 95.8-89.3. Félix cobrará este año 27 millones 858 mil dólares. Sus 14 temporadas de bigleaguer los ha pasado en Seattle.

“Deseo que tu dinero sea tuyo y no que tú seas de tu dinero”… Víctor Hugo”…

** El coleóptero de esta columna en San Francisco, dice que “los Gigantes han hecho una oferta muy seria a Bryce Harper, y que su gente Scott Boras, está por responder… ** En Chicago siguen afirmando que Manny Machado firmará con los Medias Blancas… ** Aaron Judge (Yankees), se dice dispuesto a entregar su posición en el right field a Harper para él jugar en el left field. Y añadió…: “Porque él corre mucho mejor que yo”… ** Los Yankees tienen un sólido out field, con Judge, Giancarlo Stanton, Aaron Hicks y Brett Gardner… ** Espero no me ataque más el ‘desguebulamiento’.

“Te deseo que tengas enemigos. Ni muchos ni pocos, sino en la medida exacta”… Víctor Hugo.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.