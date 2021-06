AMLO envía mensaje al cacique de la UAS

Un día después de una protesta de maestros universitarios de la UAS afuera de Palacio Nacional, desde la máxima tribuna del país, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó y envió un contundente mensaje que retumbó en la clase política de Sinaloa.

El Ejecutivo nacional declaró en su conferencia mañanera de ayer: “No a los cacicazgos, nadie debe de abusar en ningún sindicato, en ninguna organización, en ninguna universidad. Es lamentable que todavía hay personas que manejan las universidades públicas, que son caciques, llevan 30 años”.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

AMLO continuó con el rechazo a líderes Charros de 20, 30 o 40 años en los sindicatos, así como rectores de universidades públicas, aunque expresó que no se meterán en la vida interna de una universidad que es autónoma, pero que no pueden guardar silencio y no pueden quedar callados.

Asimismo, el Ejecutivo envió un mensaje a la comunidad universitaria para que sepan que es indebido y no se puede dar ese ejemplo en una universidad. Todo esto fue en el marco de su rueda de prensa matutina.

Esta reacción del presidente López Obrador viene a la protesta del maestro Inocencio Castillo López, docente de la Universidad Autónoma de Sinaloa de Mazatlán, que se encadenó a una valla afuera de Palacio Nacional y, junto a otros universitarios, colocaron una manta que decía: “Sr. presidente: ¡Morena en Sinaloa protege a caciques de la UAS!”.

Asimismo, los universitarios denunciaron que con esta protesta buscan visibilizar las condiciones de precarización laboral, corrupción, violencia institucional y física, así como las prácticas gansteriles del que consideran el cacique de la UAS, el exrector y actual presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen.

Así que más claro ni el agua, el posicionamiento del presidente López Obrador es contundente y directo, con destino a Sinaloa. Viene un día después del cierre de campaña en el estado y en todo el país. Definitivamente algo no le gustó al mandatario nacional y le mandó este mensaje.

También para el análisis, en su discurso de cierre de campaña, el candidato de Morena a la alcaldía de Culiacán, Jesús Estrada, dijo: “Ahí están los provocadores, ahí están los delincuentes, personas que no tienen la capacidad de convencimiento y vienen a boicotear una asamblea pública popular, son partidos políticos corruptos el PAN, el PRD, el PES, el PAS y el PUM también”.

Todos calificaron de un error del morenista que nombrara al PAS en la lista de partidos corruptos, más cuando van en alianza y que los acompaña en el presídium el dirigente estatal de dicho partido. Sin duda, incomodó y, aunque se manejó como un desliz, hay quienes dicen que lo traicionó el subconsciente o ¿sería el mensajero? Al tiempo.

Muy atentos, porque, a dos días de la votación en la alianza Morena y PAS, en Sinaloa debieron gritar la mañana de ayer “Houston, tenemos un problema”. Seguro, el asesor jurídico del presidente, Julio Scherer, desde su oficina en Palacio Nacional puede despejarles la duda.

Agenda. Siguiendo con el presidente López Obrador, tuvo una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Ahí, el mandatario mexicano expresó que, en vez de pelear entre ambos países, se debe de buscar el entendimiento.

Además, López Obrador realizó un gesto de amistad al señalar que, por el buen momento en el que pasan los dos países, se tiene una nueva frase: “Bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos”. En referencia a la famosa expresión del expresidente Porfirio Díaz. Por cierto, tocarían el tema de la votación.

Memoria política. “La desgracia de Don Quijote no fue su fantasía, sino Sancho Panza”: Franz Kafka.