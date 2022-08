AMLO y Nacho Mier, los cercanos a Sinaloa

El presidente López Obrador arribó el sábado a Mazatlán, lo recibió el gobernador Rubén Rocha, tuvieron una breve charla y como es costumbre en sus visitas al puerto, llegó a los hoteles de la familia Berdegué, sus amigos desde siempre.

La agenda del sábado por la tarde estuvo libre, López Obrador aprovechó para descansar y desconectarse de la política, es evidente que le gusta estar en Mazatlán, ya son casi una decena de visitas al puerto sinaloense durante su administración.

Por cierto, a la llegada a Mazatlán, AMLO fue abordado por la expresidenta del DIF Mazatlán, Gabriela Peña Chico, la expareja del alcalde Luis Guillermo Benítez para quien no podía empezar peor la gira presidencial en su tierra, una raya más al tigre.

El domingo por la mañana el primero en reunirse con el presidente López Obrador fue el gobernador Rocha, ambos vestían guayabera blanca y se les veía muy sonrientes, ya descansados de la jornada del sábado, el mandatario sinaloense había estado en Puebla en el informe de su amigo Ignacio Mier el coordinador de los diputados de Morena.

En el lobby del hotel el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez esperaba al mandatario nacional, se saludaron de abrazo y se incorporó a la gira, así que se envía una buena señal, porque al final es un respaldo y puede calmar las aguas por el tema de la mega compra de las lámparas. Al tiempo.

El día de ayer, como parte de la gira en el sur de Sinaloa, AMLO tuvo un encuentro con trabajadores de la CFE y supervisó la Torre de Internet en la Planta Termoeléctrica de Mazatlán, lo mismo hizo en Nayarit como parte del programa “Internet para Todos”.

Al final la visita del presidente López Obrador a Sinaloa es muy política, más allá de la agenda oficial, es claro que le gusta estar en Mazatlán, descansa, eso es clave para un político de ese nivel, aprovechó para mandar señales, deja clara su cercanía y amistad con el gobernador Rocha que es de sus consentidos y al parecer le da espaldarazo al Químico.

En cuanto al gobernador Rocha, cada vez lo vemos más relacionado con las figuras de poder de Morena, fue el invitado de honor en el 4 informe legislativo de Ignacio Mier, el líder de los diputados morenistas, que evidentemente el evento fue su destape a la gubernatura de Puebla. También asistió el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Así que el gran ganador en la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que aprovechó para hacer gestiones y darle el panorama del estado.

Muy atentos porque el gobernador Rocha está en el animo del presidente López Obrador y en el radar nacional, esto significa que los presidenciables saben que la aduana en Sinaloa estará en el Tercer Piso de Palacio de Gobierno.

Destacado. Quien estuvo en primera fila en el 4 informe del coordinador de lo diputados de Morena, Ignacio Mier, fue nada más y nada menos que el secretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz.

Aunque a Enrique Díaz no le gustan los reflectores y no usa redes sociales ya es muy identificado y sobre todo muy activo en la política, se había dicho que el empresario no quería participar, pero capaz le llega a gustar.

Sinaloa. Como lo adelantamos el viernes la diputada y presidenta del PRI estatal, Cinthia Valenzuela fue nombrada vicepresidenta de Juventud de la Copecol, habría que agregar que también el diputado de Morena, Jesús Ibarra asumió la vicepresidencia de Hacienda y Presupuesto.

Memoria Política. “El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada”: Goethe.