Agricultores truenan contra el Gobierno federal

El Gobierno federal simplemente no tiene voluntad ni ganas de apoyar a los productores del campo sinaloense, así lo deja en evidencia la falta de apoyos y el reciente incumplimiento de comercialización de 1.5 millones de toneladas de maíz.

Las quince organizaciones agrícolas sociales y privadas de la entidad acordaron movilizarse a la Ciudad de México a partir del lunes de la próxima semana ante las negativas y la desesperación de los productores, que definitivamente ya están irritados.

El dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Faustino Hernández, lamentó la incapacidad del Ejecutivo federal para mandatar a los acopiadores la compra del grano pactado.

Asimismo, destacaron que los productores sinaloenses están en gran incertidumbre y estarán solicitando trato directo con el presidente López Obrador.

Entre los problemas que advierten los productores está el riesgo de caer en cartera vencida por no pagar los créditos para la producción del actual ciclo agrícola. Por su parte, el líder cenecista, Faustino Hernández, manifestó que, por la necesidad de pagar las deudas, el trabajador del campo está obligado a realizar venta libre, lo que ha generado oportunidad para los industriales de evitar la compra a través del ingreso objetivo que había sido fijado en 4 mil 150 pesos.

También participó en la reunión de sectores agrícolas el dirigente de Caades, Gustavo Rojo, quien señaló que no desean más reuniones con funcionarios y no regresarán de la Ciudad de México hasta lograr la contratación de 1.5 millón de toneladas de maíz.

Quien simplemente no ha brillado, a pesar de su gran experiencia, es el secretario de Agricultura estatal, Manuel Tarriba. El tiempo corre, y llegará el momento que deberá definir de qué lado está: si apoya al Gobierno federal o a los productores sinaloenses.

Hay quienes aseguran que el funcionario estatal se ha alineado a las autoridades federales y al parecer busca evitar confrontación. Del superdelegado Jaime Montes, mejor ni hablar: no resuelve, no opera y no lo escuchan. Muy delicado, porque deberían abanderar la demanda de los sectores agrícolas de la entidad.

Definitivamente, se ve complicado el panorama para los productores sinaloenses. Todavía falta que se revele cuál fue el acuerdo al que llegaron con Estados Unidos en las negociaciones de los aranceles. Al parecer viene malas noticias para el campo.

Respaldo. Ayer, la esposa del presidente y coordinadora nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, vistió Sinaloa. Estuvo en Mazatlán, inaugurando el V Foro Nacional de Patrimonio Cultural Sinaloa 2019.

En el evento estuvo acompañada del gobernador Quirino Ordaz Coppel y de la presidenta del DIF Sinaloa, Rosy Fuentes de Ordaz. Ahí, Gutiérrez Müller agradeció la decisión del mandatario sinaloense de rehabilitar todos los archivos históricos del estado y construir en los cuatro municipios.

Entre lo más destacado es que Sinaloa será el modelo nacional para seguir en la preservación de estas importantes instituciones de memoria colectiva. En el evento estuvieron presentes investigadores, estudiantes y representantes de la comunidad cultural de Sinaloa.

El pasado domingo, el presidente López Obrador estuvo en Los Mochis atendiendo el programa de Bienestar, y el día de ayer su esposa, Beatriz Gutiérrez, visitó Mazatlán por un evento cultural. Definitivamente, el mensaje es claro: hay cercanía y respaldo al gobernador Quirino Ordaz.

Memoria política. “La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado”: Gabriel García Márquez