Alto y claro, mensaje de Rubén Rocha

Rubén Rocha puso las cartas sobre la mesa, es el próximo gobernador de Sinaloa y el mensaje es muy claro para Melesio Cuen, quien tiene dos caminos; uno, aceptar ser el secretario de Salud y alinearse a quien será su jefe, con esto ganaría dos secretarías, algunas direcciones importantes para su gente y mantendría la bancada del PAS con 8 diputados.

El segundo camino, revelarse y romper con Rubén Rocha a una semana de que tome protesta, con esto perdería 2 secretarías de Estado, así como posiciones para su gente. También tendría riesgo de perder 2 diputados y podría quedar con una bancada disminuida en el Congreso, en una lejana tercera fuerza política que sería de oposición al Gobierno.

¿En realidad Cuen querrá ser el gran opositor del gobernador Rubén Rocha? No lo creemos, nadie lo quiere ser en el arranque de su Gobierno y se convertirá en uno de los mandatarios más fuertes al controlar los poderes legislativo y judicial, súmele que tiene el respaldo del Gobierno federal y el presidente López Obrador.

El sábado Rubén Rocha destapó sus cartas, mostró su carácter fuerte y mandó un mensaje contundente, hay que descifrarlo en la siguiente declaración: “Está mal que ande mandando recados por los medios, que vaya y me vea, ya le dije yo. ¿Qué quiere? Que le mande un ramo de flores, sí va a ser (secretario de Salud), pero tampoco que se dé tanta crema, no me gusta tanto activismo”.

A todo esto, concluyó con una sentencia para su aliado y dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuen, que dice: “si se vuelve renuente a lo mejor y se queda Encinas, Encinas es mi amigo, un gran cuate y le tengo mucho aprecio”, eso declaró el gobernador electo Rubén Rocha Moya tras un evento del Día del Médico al que no acudió su próximo titular de Salud.

Creemos que ahí terminará este tema entre Rocha y Cuen, seguramente aceptará la secretaría de Salud y limarán asperezas. Pero el gobernador electo ya dio la señal que no va a compartir el poder, no habrá cogobierno y demostró que él es quien manda, le gusta que le hablen de frente y derecho, no quiere activismo sin su autorización.

Sin lugar a duda este mensaje no sólo es para Melesio Cuen, también va dirigido para todos los que serán colaboradores de Rocha Moya, en estos dos días todavía se puede cambiar el gabinete, así que está más vigente que nunca, aunque los nombres estén escritos con pluma se pueden tachar. Vienen tres días claves en el futuro político de Sinaloa, así que muy atentos.

Sinaloa. Sergio Torres Félix regresa a la escena política, será el nuevo presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, tal como lo adelantamos hace unos meses. El día de ayer se oficializó con el respaldo del senador Dante Delgado, quien es consejero nacional y líder del partido.

Hace unas semanas les platicamos del encuentro entre Dante Delgado y Sergio Torres en la Ciudad de México en donde se confirmó que sería el próximo dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Definitivamente esto viene a dar un nuevo panorama político, el partido por fin será visible y tendrá liderazgo.

Podemos adelantar que Sergio Torres será uno de los protagonistas políticos del estado, es fuerte crítico y jugará a la perfección su papel como dirigente de Movimiento Ciudadano, además de que empezará la carrera rumbo al 2024, júrelo que volverá a estar en las boletas, así que no lo pierda de vista.

