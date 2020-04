‘Amarga medicina’ contra coronavirus

En un mensaje por la noche el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que a partir de hoy y hasta el 30 de abril se cerrarán todos los hoteles de Sinaloa para evitar mayores contagios de coronavirus.

Esta mediada va dirigida para contener a los vacacionistas que llegan a las playas de Sinaloa durante el periodo de Semana Santa, la media es difícil, pero definitivamente es necesaria. Una medicina amarga.

Además, no hay otra forma de que las personas dejen de asistir a las playas, prueba de ello es que en Sanalona y Altata hay grandes aglomeraciones de personas celebrando, a pesar de la emergencia sanitaria en todo el país y el llamado a quedarse en casa.

El discurso de Quirino Ordaz Coppel fue después de haber sostenido una videoconferencia con la secretaria de gobernación, Olga Sánchez, y el canciller Marcelo Ebrard en las que se enlazaron con los gobernadores.

Así que el gobernador reconoce que se tiene que ser firmes, pero tener serenidad; también llamó en no caer en compras de pánico y, lo más importante, resguardarse y proteger a los adultos mayores.

De manera casi inmediata el Gobierno municipal de Navolato informó que no habrá cierre de playas, centro recreativos ni restaurantes. Asimismo, anunciaron que de última hora se determinó dar marcha atrás a las medidas.

Las autoridades de Navolato señalan que las medidas que se mantiene es la que dio a conocer del cierre de hoteles; en el caso de restaurantes, comentan que podrán seguir operando con las medidas de salud establecidas.

Así las cosas, al parecer no quieren irse con todo para no afectar la economía. El problema son los conciertos y eventos masivos, que no ayudan en nada a evitar que se propague el coronavirus. Ojalá haya algunos filtros y restricciones. Atentos.

Destacado. A quien no hay que perder de vista de cara al 2021 es al director general de Cobaes, Sergio Mario Arredondo. Sabemos que es político muy preparado y de los cuadros con mejor imagen.

Además, ha logrado innovar en Cobaes, prueba de esto es que, con la reciente contingencia por el COVID-19, Arredondo inició la estrategia académica para que los alumnos estudien desde su casa.

Coronavirus. En el último reporte de las autoridades de salud de Sinaloa hay seis nuevos contagiados por coronavirus, lo que da un total de 33 pacientes, de los cuales 27 están activos, tres recuperados y tres decesos. Al momento hay 61 casos sospechosos.

Del total, 17 son hombres y 16 mujeres, mientras que el rango de edad es de 25 a 89 años. En Culiacán se registran 18 de los casos confirmados, cuatro en Mazatlán, tres en Los Mochis y con solo uno están Guamúchil y El Fuerte.

Apoyo. Quienes han estado muy activos apoyando a las personas de sectores más vulnerables con despensas y artículos de limpieza por la contingencia del coronavirus son el secretario de Pesca, Sergio Torres, y la exdiputada de Mazatlán Elsy López.

El titular de Pesca del estado colocó centros de acopio para recibir artículos de limpieza, como cloro y gel antibacterial, para entregarlo a las personas que no tienen y ocupan protegerse del coronavirus, recorrió todo el estado con estas acciones.

Asimismo, Elsy López llevó despensas alimenticias a personas de escasos recursos que vienen a darle una gran ayuda en estos tiempos de crisis, en que hay poco trabajo y la recomendación es estar en casa. Buenas acciones, ojalá más políticos se sumen.

Memoria política. “A veces una batalla lo decide todo, y a veces la cosa más insignificante decide la suerte de una batalla”: Napoleón I.