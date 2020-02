El gobernador debería estar muy preocupado, el año pasado tuvo un jueves negro, antier fue un miércoles de balaceras, eso en Culiacán, hace tres semanas en Guamúchil hubo un domingo de terror, es grave, la violencia está marcando los días de Sinaloa.

La balacera del pasado miércoles entre grupos armados en Culiacán sonó a nivel nacional, los comentarios son generalizados, el Gobierno ha sido rebasado y la sociedad está “tocada”.

Hace dos días la lluvia de ráfagas retumbó en la colonia Rubén Jaramillo, muy cerca de una escuela, el “agarre” desató pánico y psicosis en los culiacanenses, es duro imaginar a los padres de familia corriendo a recoger a sus hijos en la zona del enfrentamiento.

Los buenos números en las encuestas y el trabajo de tierra con la ciudadanía se borran al momento que suenan las metralletas y la sociedad corre a refugiarse para no quedar atrapada en el fuego cruzado. Así se vive en Sinaloa.

Protesta. Mientras la sociedad, empresas y algunos Gobiernos se suman al paro nacional “un día sin nosotras”, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en entrevista de radio dijo que mejor trabajen el doble para que demuestren que quieren contribuir.

¿Por qué no me extraña?, así deben estar preguntándose muchos culiacanenses, dicen que se tiene el gobierno que se merece, ¿en Culiacán aplicará?, a todas luces no apoya el movimiento de mujeres que luchan contra la violencia de género.

Por lo pronto, el próximo 9 de marzo se estará realizando en todo el país un genuino movimiento feminista en contra de la violencia de las mujeres, lo menos que puede hacer un Gobierno es apoyarlas, ya que son incapaces de darle seguridad.

A nivel nacional, el 76.1 por ciento está a favor y cree que es válida la convocatoria al paro nacional, mientras que apenas el 23.9 por ciento señala que no está de acuerdo, reveló una encuesta de Massive Caller publicada esta semana.

Además, señalan que el 79.4 por ciento está enterado que el día 9 de marzo se convocó por organizaciones ciudadanas feministas a un paro nacional en protesta por los recientes feminicidios.

Destacado. El presidente del PRI Sinaloa, Jesús Valdés, reveló que 19 millones de pesos, con los que cuenta el presupuesto estatal, se distribuyen en más de 25 mil becas, lo anterior fue durante el encuentro con el líder nacional de la Red Jóvenes por México.

También, aseguró que el PRI es el único partido que ha abierto las puertas a la juventud y no de rollos, sino realmente en sus estatutos, ya que uno de cada tres candidatos es menor de 35 años.

Por su parte, el dirigente estatal de Red Jóvenes por México, Alfredo Valenzuela, llamó a construir una agenda política y un plan estratégico para sacar adelante a la juventud. Así las cosas en el tricolor.

Coneval. Durante su gira por Culiacán, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, José Nabor Cruz, sostuvo un encuentro con el gabinete social del estado.

Ahí reconocieron las acciones que ha realizado el Estado para combatir la pobreza en Sinaloa. Además, destacaron que se ha permitido que la entidad cuente con municipios con menor pobreza a nivel nacional.

Asimismo, José Nabor destacó que esto ayuda a que Sinaloa tenga un escenario bastante positivo en cuanto a disminución de Pobreza. Señala que “a partir de 2014 se tuvo una disminución significativa de pasar de 39.4 por ciento a un 30.9 por ciento en 2018 y un 2.7 por ciento de pobreza extrema, mientras que el promedio nacional es del 7.4 por ciento”.

Memoria Política. “Quien no buscó amigos en la alegría, en la desgracia no los pida”: Refrán.