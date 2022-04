Bajo reserva, juicio político a Estrada Ferreiro

audima

El tema de juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya está en curso en el Congreso de Sinaloa. De hecho, el día de ayer quedaron instaladas y en sesión permanente las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Derechos Humanos, por donde pasará y en donde saldría el dictamen.

Por el momento no pueden dar avances porque se trata de información bajo reserva y por mandato de ley el proceso está cerrado, no se sabrá nada de manera oficial hasta que concluya. Así lo aclaró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez.

Asimismo, Feliciano Castro ha reconocido que siempre han estado abiertos al diálogo con el alcalde Jesús Estrada, pero recientemente, por problemas de agenda, no han podido reunirse. Por lo pronto, lo único seguro es que el proceso en contra del presidente municipal de Culiacán ya está en curso.

El coordinador de la bancada de Morena ha sido muy golpeado y ofendido por el presidente Estrada Ferreiro a pesar de ser del mismo partido, seguramente ahora vendrán nuevos aires, los tiempos así lo ameritarán para el alcalde de Culiacán, quien se ha mantenido en una posición frontal de pelea y ha dejado de lado la negociación.

Muy atentos para analizar la actitud y declaraciones del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, así sabremos si buscará negociar o si irá de frente hasta donde tope. De ahí también se podrá saber el sentido de cómo viene el tema del juicio político. Será un estira y afloja. Estará muy interesante. Al tiempo.

Luto. El crimen de la joven Itzel en El Fuerte ha causado una enorme ola de indignación. De ninguna manera puede ser un feminicidio más, este será el caso más importante de la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez para sentar precedente, principalmente por esa gran exigencia de justicia.

El día de ayer, el Congreso de Sinaloa condenó el feminicidio de Itzel y alzaron la voz para exigir justicia. En unanimidad, los diputados del estado emitieron un acuerdo para rechazar enérgicamente los actos de violencia contra las mujeres.

También los diputados solicitaron una reunión con la fiscal general del estado, Sara Bruna Quiñónez, y con la secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra Ochoa, para conocer las acciones que están realizando para erradicar los feminicidios.

En Sinaloa se reporta una disminución de 50 por ciento de los casos de feminicidios, pero definitivamente sigue faltando la prevención de la violencia intrafamiliar, así que continúa fuerte el reto para la secretaria de las Mujeres, Teresa Guerra, que tendrá que fortalecer políticas y acciones.

No es un secreto que Teresa Guerra es una luchadora social de toda la vida y siempre ha defendido la bandera de las mujeres, pero ahora está frente a un reto mayúsculo desde el otro lado, desde gobierno, sabemos que no ha parado de trabajar desde que asumió el cargo, así que se espera que logre buenos resultados. Al tiempo.

Por otra parte, por primera vez una mujer llegó a la Fiscalía General de Sinaloa, así que el compromiso con los casos de feminicidios debe ser prioritario, debe dar resultados de inmediato porque lo demandan los tiempos.



Memoria política. “A quien más sabe es a quien más duele perder el tiempo”: Dante Alighieri.