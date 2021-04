Candidatos se suben al ring político

¡Por fin! Prendieron las campañas electorales a la gubernatura de Sinaloa, empezaron confrontaciones de ideas y los candidatos se subieron al ring político. Las dos primeras semanas fueron muy tranquilas, con pocas propuestas y muchos discursos vacíos. Ojalá no se desborden las pasiones y controlen las campañas negras en redes sociales.

El pasado fin de semana el candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, acudió a las autoridades electorales para presentar 41 denuncias contra Morena, PAS y la alianza del PRI, PAN y PRD por considerarlas irregularidades. Además, de llamar al Tribunal Electoral para que garantice la equidad y respeto a la ley.

El domingo el candidato de Morena y PAS, Rubén Rocha Moya, informó que presentaron la primera denuncia por delito electoral contra el secretario de Pesca estatal, Evelio Plata, esto ante la Fiscalía del Estado y la Fepade.

Cabe mencionar que el día de ayer el candidato de la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, también presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, contra páginas de fake news que han gastado 25 mil dólares para difamar y hacer campañas de desprestigio en su contra y de su familia.

También el INE emitió una medida cautelar en tutela preventiva contra el presidente López Obrador para que no difunda acciones, logros u obras de su Gobierno durante las campañas como lo hizo en la conferencia mañanera del pasado viernes en donde habría incurrido en una violación a la veda electoral.

Aquí a nivel estatal Morena anunció que no participarán en las mesas de trabajo entre los partidos, porque el Gobierno del estado no es imparcial, no son neutrales y están dirigiendo la campaña del PRIAN. También anunciaron que habrá más denuncias contra funcionarios estatales.

Por lo pronto el próximo jueves 22 de abril será el primer debate de candidatos a la gubernatura de Sinaloa, el evento será a las 18:00 horas en el teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente, en Culiacán, y participarán los 8 candidatos a la gubernatura.

Definitivamente el debate se centrará entre los candidatos Rubén Rocha y Mario Zamora, pero se espera que Sergio Torres también levante polémica. Veremos si el formato permite que haya un verdadero debate de ideas y propuestas porque habrá muchas participaciones y se podría perder el hilo.

Muy atentos porque la campaña está prendiendo y el debate podría ser el inicio de la verdadera campaña, seguramente habrá equipos y se verá quiénes son los líderes en las preferencias porque serán el blanco de las críticas. Se espera que prevalezcan los argumentos y haya fuertes revelaciones. Así que será imperdible.

Elecciones. Una de las agradables sorpresas de la actual elección ha sido la candidata ciudadana Ley Diana Plata que busca la diputación local del distrito 17 de Culiacán por el Partido Fuerza Por México.

Ley Diana Plata es una enfermera del Hospital General de Culiacán que ha estado en el área covid y ahora se encuentra visitando colonias del distrito 17 presentando sus propuestas. Tiene una campaña sencilla, pero muy dinámica. Estos perfiles ya empiezan a hacer mayor empatía con los ciudadanos.

Memoria Política. “Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años”: Abraham Lincoln.