Carencias en Educación, “raspa” al gobernador

Le dieron revés al logo Puro Sinaloa. El día de ayer, el Congreso de Sinaloa aprobó por mayoría que se prohíba el uso de nombres, imágenes, logotipo, eslóganes y símbolos en los uniformes, calzado deportivo y útiles escolares gratuitos.

Así que se aprobó de manera contundente con 27 votos a favor y 13 en contra el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes y la Ley de Educación de Sinaloa.

Durante la sesión virtual cuando se discutía dicho dictamen brotaron una serie de irregularidades y deficiencias en los planteles de educación pública del estado, lo que ocasionó que se agravaran los señalamientos por el uso del logo del actual Gobierno.

El diputado Juan Ramón Torres Navarro lamentó que las primarias del estado carezcan de personal humano y materiales, señaló que faltan maestros de educación especial, física, artística y psicólogos.

Además, de que no hay maestros de inglés para completar con los lineamientos que están en la ley educativa, porque les faltan hasta cinco horas diarias.

Torres Navarro reveló que el 70 por ciento de las escuelas no cuentan con conserje y son los niños quienes tienen que barrer y hacer el aseo. También mencionó que el 50 por ciento de las primarias del medio rural no cuentan con maestros de educación física.

Otro de los problemas que ventilaron fue que no se cuenta con internet suficiente para que todos los maestros pudieran dar clases utilizando la tecnología, como lo indica la reforma educativa.

Por si fuera poco, hay gran deficiencia en mobiliario, escuelas sin aire acondicionado con las altas temperaturas del estado y en otros planteles los padres de familia son los que pagan la electricidad.

De ese tamaño son las deficiencias en las escuelas del estado, así que el secretario de Educación de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, le está quedando a deber a los estudiantes y ha dejado muy mal parado al gobernador Quirino Ordaz, porque se agravó la discusión a causa de tantas irregularidades.

Definitivamente son muy graves las faltas que se dieron a conocer en la sesión de ayer, y contrastan con los logros que ha presumido la Secretaría de Educación del estado con programas a nivel nacional. ¿Será que son candil de la calle y oscuridad de la casa? Muy atentos.

Destacado. El senador sinaloense Mario Zamora Gastélum presentó un punto de acuerdo para exigir al Gobierno federal que garantice el abasto de medicamento y evite el abuso en sus precios.

“Muchos ciudadanos me han buscado, me han llamado y mandando mensaje, los he visto preocupados porque no cuentan con el medicamento en el Issste, en el IMSS o en el propio Insabi”, señaló.

Mario Zamora lamentó que no están siendo atendidos los pacientes que ocupan medicamento para tratar enfermedades como cáncer, VIH, diabetes; así como los que están padeciendo el COVID.

Ante este panorama, el senador exigió al Gobierno una estrategia para abastecer el mercado de medicamentos, ya que es muy importante en estos momentos tener la certeza que las instituciones públicas puedan contar con los medicamentos.

Economía. Durante la entrega de apoyos a un grupo de artesanos de Culiacán, el secretario de Economía del estado, Javier Lizárraga Mercado, declaró que a pesar de lo que ha ocasionado la pandemia es un buen momento para que los empresarios y las mipymes consoliden el comercio digital.

Memoria política. “Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien”: Victor Hugo.