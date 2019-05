Ciudadanos reprueban a Estrada, Chapman y Benítez

A seis meses de que iniciaron las Administraciones municipales, la encuesta realizada por esta casa editorial en Sinaloa revela un muy esperado resultado con evaluaciones bajísimas para los alcaldes Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán; Manuel Guillermo Chapman Moreno, de Ahome; y Luis Guillermo Benítez Torres, de Mazatlán, simplemente están reprobados.

La encuesta publicada el día de ayer revela que el 62.55 por ciento de los culiacanenses no votarían por el presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, solamente el 20.32 por ciento le daría el respaldo y un 17.13 no contestó. De hecho, es el alcalde con más negativos y menos aceptación.

El polémico alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, tiene un contundente 60.83 por ciento de ahomenses que no le darían su voto, mientras que un 32.92 por ciento dijo que sí votaría por él.

El 6.25 por ciento está indeciso.

Por su parte, el mandatario municipal de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez, tiene apretados resultados: el 44.77 por ciento no le da su voto y un 39.33 por ciento sí. El 15.90 por ciento no contestó. El alcalde del puerto empezó con un gran respaldo ciudadano y ha ido perdiendo popularidad.

Cabe destacar que Estrada Ferreiro, Chapman Moreno y Benítez Torres son alcaldes de la coalición de Morena, PT y PES. Además, cabe decir que gobiernan los municipios más importantes del estado, así que la evaluación ciudadana es negativa, simplemente están reprobados.

Es importante señalar que los tres presidentes municipales se han dedicado a pelear y abrir frentes hasta con los mismos integrantes de su partido; una muestra es el pleito que tienen con la bancada de Morena porque no les permitieron aumentar el predial.

Tanto Chapman como el Químico Benítez se ha mencionado que tienen alejamiento con el primer círculo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Billy Chapman porque no lo quiso acompañar en una gira que era en domingo y ese día se lo dedica a su familia.

Mientras que Benítez le habría negado choferes al equipo de López Obrador durante una gira en el sur de Sinaloa. Así las cosas.

En el caso del alcalde de Mazatlán, era uno de los cuadros más visibles para la candidatura a la gubernatura por Morena en el 2021, pero las decisiones y conflictos lo han debilitado, y cada día se ve más complicado ese escenario.

Quien ya fue candidato a gobernador con muy adversos resultados es Jesús Estrada Ferreiro, al quedar en último lugar con apenas 3.89 por ciento de la votación y un total de 39 mil 912 votos, así que el triunfo del año pasado en la alcaldía de Culiacán es claramente por el efecto AMLO, así que difícilmente estaría siendo considerado para buscar el Gobierno de Sinaloa nuevamente.

No todo es negativo en los Gobiernos municipales de Morena, la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, tiene un respaldo ciudadano de 62.81 por ciento, contra un 30.58 por ciento que no votaría por ella y un 6.61 por ciento que no contestó. Los guasavenses le estarían dando la confianza para que se reeligiera Aurelia Leal. Un dato importante es que el pasado Gobierno municipal fue muy malo, así que se ve complicado para que el PRI o PAN vuelvan a gobernar Guasave.

Otro alcalde de la alianza Juntos Haremos Historia que tiene una gran aceptación es el presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez, que llegó a trabajar y ha logrado sumar, se le ha visto recorriendo todas las sindicaturas. Seguramente será de los políticos que estarán destacando en las próximas elecciones y seguirá vigente.

Reconocimiento. El día de ayer se dio a conocer que la Lotería Nacional reconocería al Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, por lo que lo estará distinguiendo con su imagen en el famoso billete y en su sorteo del próximo 28 de mayo. Con esto definitivamente se seguirá relanzando a Cobaes y dando a conocer el trabajo que desarrollan, que principalmente es continuar ganándose la confianza de la sociedad. El director general de Cobaes, Sergio Mario Arredondo, nos adelanta que serán más de 3 millones de cachitos de lotería con la imagen de estudiantes de la institución. Además, se manda un mensaje de que la juventud y la sociedad confía en un Gobierno que está comprometido en entregarle a los hijos de las familias sinaloenses una educación de calidad para su desarrollo.

Memoria política. “La mano que mece la cuna es la mano que gobierna el mundo”: William Ross Wallace.