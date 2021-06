Compromisos y aliados de Rubén Rocha

El gobernador electo, Rubén Rocha Moya, se comprometió formalmente a que llegue la Cuarta Transformación a Sinaloa y firmó la carta compromiso junto a los otros ganadores de las gubernaturas de Morena en el pasado proceso electoral.

Entre los compromisos de Rocha destaca no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, así como promover una auténtica democracia. Fue claro al afirmar que Sinaloa será parte de la transformación que vive México.

En los últimos días se le ha visto muy cercano al gobernador electo Rubén Rocha al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, al parecer se convirtió en el favorito del partido, posiblemente por ser el que logró el triunfo con el mayor porcentaje.

Por lo pronto, el día de ayer, Mario Delgado encabezó el “Encuentro con gobernadores electos: Gobiernos de la Transformación” en donde los gobernadores electos firmaron un documento en el cual se comprometen con la Cuarta Transformación y con el pueblo de México.

Así que con este documento buscan que los gobiernos de Morena en los estados combatan el clientelismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el corporativismo y todas aquellas prácticas que obstaculicen la democracia. Sin duda, es una buena señal que haya quedado por escrito.

Quienes formaron la carta compromiso, además de Rubén Rocha fueron Marina del Pilar, de Baja California; Víctor Castro, de Baja California Sur; Alfonso Durazo, de Sonora; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Alfredo Bedolla, de Michoacán; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; y David Monreal, de Zacatecas.

Desde hace tiempo habíamos comentado del respaldo y cercanía del presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco y del gobernador electo Rubén Rocha Moya, esto es buena señal en el tema de presupuesto para Sinaloa.

Lo mismo sucederá con el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que estará arropando a Rubén Rocha, de tal manera, que el Poder Legislativo tendrá gran cercanía con el mandatario sinaloense. Así que muy atentos.

Destacado. El día de ayer se anunció que el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez se integra a la Secretaría del PRI estatal, hará equipo con la presidenta del partido, Cinthia Valenzuela, que ya se encuentra trabajando en refrescar el partido y darle vuelta a la página tras los resultados del pasado 6 de junio.

También tenemos información de que en los próximos días el joven Joaquín Rodríguez se estará integrando a la Secretaría Adjunta a la Presidencia, así que habrán caras nuevas en la sede estatal del tricolor.

Estamos seguros de que Cinthia Valenzuela tiene la tarea de darle una nueva cara al partido, ojalá se abran oportunidades para los jóvenes y trabajen en refrescar la imagen que tanto les hace falta. Así que tiene una tarea muy complicada y extensa.

Encuentro. El presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro publicó una reunión con el empresario Alberto Coppel en donde adelanta que existe el interés de apoyar e impulsar los temas de seguridad pública, movilidad y medio ambiente.

En la comida del alcalde Jesús Estrada y el empresario Alberto Coppel también estuvieron Henry Martínez y Miguel Calderón, seguramente como asesores en los temas que van a emprender de manera conjunta. Pendientes.

Memoria Política. “Si no actúas como piensas vas a terminar pensando como actúas”: Blaise Pascal.

