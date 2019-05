Contaminación, incendios y austeridad

Las poses de políticos que llegaban en bicicletas a la Cámara de Diputados y Senadores, así como los funcionarios que presumen viajar en transporte público, solamente es un falso discurso para supuestamente concientizar en el cuidado del medio ambiente.

La realidad ya alcanzó a los habitantes de la Ciudad de México y centro del país, los incendios forestales y la contaminación es un gravísimo problema que los mantiene en una severa contingencia ambiental. Tal vez la peor de la historia.

El día de hoy definitivamente suspendieron clases en todos los niveles de la capital del país y se cancelaron juegos de beisbol y futbol profesional. La calidad del aire es mala, como la actual gobernadora de la CDMX, que prefiere culpar a la pasada Administración por no dejarle protocolos, en lugar de trabajar en una estrategia.

Otra realidad es que la “austeridad” presupuestal es parte del problema de los incendios forestales que tiene en llamas el centro y sur de México, como lo muestra una fotografía de la NASA. En la misma Secretaría de Medio Ambiente reconocen que se suspendieron recursos con los que se pagaban a brigadistas, y durante este año la Conafor tiene un presupuesto de 2 mil 765 millones de pesos, 30 por ciento menos que el 2018.

Estos recortes se están sintiendo en estos momentos y han causado que políticos de oposición aprovechen para criticar al Gobierno federal por las malas decisiones o recortes. Ahí está el expresidente Felipe Calderón que dijo: “El Gobierno federal canceló el empleo temporal, que servía para prevenir incendios, entre otras, abriendo brechas cortafuego, y también para contratar personal en las comunidades para combatirlos. La Conafor además tiene 1/3 del presupuesto que tenía en 2012”.

En resumen, se está pagando la falta de estrategia y las decisiones improvisadas, alguien está fallando y al parecer al presidente de la República no le está funcionando su gabinete. No son tiempos de campañas, es tiempo de que resuelvan. Culpar a las pasadas Administraciones no soluciona el problema, ya sabían cómo iban a recibir. Así que muy pendientes.

Descarte. El carisma y liderazgo de Rosy Fuentes de Ordaz, así como su trabajo al frente del DIF Sinaloa, que ha sido calificada como la mejor de todo el país, definitivamente ha levantado emociones y posiblemente ha incomodado a varios de cara al 2021, pero nos confirman que definitivamente está enfocada en la labor social y en apoyar a su esposo.

La postura es firme, nos aseguran que la presidenta del DIF Sinaloa no está buscando un puesto de elección y no le interesa, que está de lleno en su trabajo en la institución con la única meta de apoyar a los sinaloenses y respaldar el Gobierno de su esposo, Quirino Ordaz Coppel. Así las cosas.

Destacado. Hablando del tema de economía, el titular de Sedeco, Javier Lizárraga Mercado, junto con la presidenta de Angostura, Aglaée Montoya Martínez, entregaron equipo y financiamiento a pequeños y medianos empresarios de dicho municipio.

Asimismo, informaron que el monto total entregado fue de cerca de 300 mil pesos, y quienes recibieron estos beneficios fueron ocho personas con equipos productivos para los giros de estética, panadería, carreta de hotdogs, cocina económica, mariscos y taquería.

Por su parte, la alcaldesa Aglaée Montoya Martínez invitó a quienes resultaron beneficiados con los proyectos para que continúen haciendo la gestión necesaria para salir adelante autoempleándose. Además, afirmó que quieren que Angostura sea proveedora de empresarios a nivel estatal.

Memoria política. “Si me caí, es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas”: Eduardo Galeano.