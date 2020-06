Culiacán, derrota en seguridad

Las autoridades de seguridad evidentemente están rebasadas. El norte de Culiacán se ha convertido en zona de guerra por la disputa de dos grupos de la delincuencia. Solamente las balaceras del pasado miércoles en la sindicatura de Tepuche dejaron 16 muertos.

Los enfrentamientos cada vez son más frecuentes. Se han asegurado vehículos blindados y armas de alto calibre, lo que habla de la capacidad y poder de estos grupos, y el Gobierno buscan “atacarlos” con jornadas de bienestar.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Mientras el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, confirma que los hechos violentos que dejaron 16 muertos son por la lucha interna entre grupos de la delincuencia. El alcalde Jesús Estrada anuncia que la inseguridad se combate atacando las causas, no solo los efectos, y se determinó implementar jornadas para los sectores más vulnerables.

El posicionamiento del alcalde Jesús Estrada Ferreiro es muy optimista, pero está fuera de la realidad, pareciera que con discursos quieren acabar la inseguridad porque tampoco se ve que estén llevando empleo, deporte, cultura y salud a estas zonas.

Es el mismo discurso del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que se escucha bien y a largo tiempo podrían tener efecto positivo, atacar las causas y no los efectos, abrazos no balazos.

Otro comentario para destacar de Estrada Ferreiro es que señala que Anastacio Santos, coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, se mostró muy sensible y con mucha disposición para colaborar y hacer todo lo concerniente para que Sinaloa y Culiacán se encaminen a un ambiente de tranquilidad, paz social y orden público. ¡Claro! El coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa tiene la obligación de hacer su trabajo, que es brindar paz social, tranquilidad y lograr el orden, el problema es que no lo está logrando. Hay un verdadero problema de inseguridad en Culiacán, y se ocupan acciones, no discursos.

Muy atentos, porque en los hechos y las cifras de violencia en Culiacán dejan en evidencia que hay una derrota en seguridad. Así que autoridades están siendo superadas o la estrategia de seguridad no está funcionando.

Destacado. Este fin de semana habrá mucha actividad en el Senado de la República. Se realizan las sesiones de las Comisiones de Estudios Legislativos en la que buscan tener listos cinco dictámenes sobre el T-MEC.

Dichos dictámenes serán discutidos y aprobados en las sesiones extraordinarias del próximo lunes y martes. Recordemos que los senadores están contrarreloj porque el primero de julio inicia el T-MEC, por eso la prisa.

Nos comentan que lamentablemente no se permitirá subir temas relevantes a la tribuna como la propuesta para bajar el IVA de los senadores Mario Zamora y Samuel García, así como la iniciativa del Ingreso Universal del legislador panista Damián Zepeda.

En las dos propuestas anteriores Morena va en contra, tampoco permitirán que suban temas de economía o de la crisis sanitaria, la línea es rigurosa. Desafortunadamente, el Senado de la República está sujeto a la voluntad de una persona.

Agenda. El día de hoy, a las 13:00 horas de Sinaloa, estaremos entrevistando al escritor Francisco Martín Moreno sobre su nuevo libro, Cuando México perdió la esperanza, de editorial Penguin Random House. Podrá seguirnos en vivo en las redes sociales de EL DEBATE, por Facebook en Periódico El Debate, por YouTube en Noticias EL DEBATE y Twitter @ELDEBATE.

Memoria política. “Los hombres son como los vinos: la edad agria los malos y mejora los buenos”: Cicerón.