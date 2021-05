Decepcionante y sin ganador, segundo debate

No hubo ganador en el debate de candidatos a la gubernatura de Sinaloa que organizó el IEES. A pesar de las altas expectativas, quedaron a deber y por momentos estuvo muy monótono. Fue decepcionante que no se abordaran las problemáticas graves del estado y que no hubiera ese contraste de ideas;el formato tampoco ayudó.

El candidato de Morena y PAS, Rubén Rocha Moya, salió a cuidar la ventaja y a no recibir un golpe fuerte. Se le vio tranquilo, destacó los programas y logros del Gobierno federal, al final tuvo una postura muy cauta y solo respondió algunas críticas, sin caer en una mayor confrontación.

Mientras que al candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Mario Zamora Gastélum, le faltó “punch”, no fue contundente. Se esperaba que diera un golpe fulminante que mandara a la lona a su principal oponente, no llegó ese momento. En la imagen mostró nivel, iba muy bien vestido enviando mensaje de formalidad y estatura política.

Nadie podrá negar que la pelea está entre Rubén Rocha y Mario Zamora, que intercambiaron algunos golpes muy esporádicos y sin mayor relevancia. Ninguno de los dos punteros salió a definir la elección, tampoco a convencer a ese alto número de indecisos que podrían ser la clave para inclinar la balanza.

En la transmisión y mesa de análisis que organizó EL DEBATE lo dijimos, no hubo contundencia, nadie ganó, faltó lo sustantivo y esa confrontación de ideas. Sin duda, los candidatos quedaron a deber y todos pierden, hasta los sinaloenses.

En el caso de Mario Zamora difícilmente tendrá otro foro de este nivel para llegar a los sinaloenses y convencer a los indecisos que le podrían dar esa diferencia que le falta para alcanzar al candidato de Morena, así que pierde una enorme oportunidad.

Parecía que el de la amplia ventaja era el abanderado de la alianza PRI, PAN y PRD.

Rubén Rocha llevaba su estrategia: regresar todos los golpes que le enviaran. Tuvo una innecesaria confrontación con el abanderado del PES, Arnulfo Mendoza, que logró su objetivo solo con el hecho de que le respondiera el líder de las preferencias.

Definitivamente los candidatos se vieron mejor en el conversatorio que organizó EL DEBATE, se vieron más preparados y hubo una interesantísima confrontación de ideas.

Una vez más, el candidato de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, demostró que sabe debatir. Fue el gran crítico, se fue con todo y no perdió ni un minuto. Lo único negativo es que ignoró la pregunta que le hizo el público, no la contestó, pero aprovechó ese tiempo para irse en contra de Rocha y Zamora.

La candidata de Redes Sociales Progresistas, Yolanda Cabrera, en esta ocasión se sintió como un pleito muy directo con el presidente estatal del PAS, Héctor Melesio Cuen, ya se vio como algo muy personal.

Rosa Elena Millán, de Fuerza por México, es una experimentada política, pero no logró conectar. Se ve muy difícil que llegue al porcentaje de votación para lograr el registro de su partido. Mostró que conoce el estado, pero tuvo pifias y tampoco logró esa contundencia. No termina de convencer.

Por su parte, Misael Sánchez, del Partido Verde, llega a apagar un fuego tras la salida de Tomás Saucedo. Por momentos parecía moderador y no candidato, pero tuvo un buen logro con el pacto ambientalista que respaldaron la mayoría de los aspirantes presentes.

Muy atentos porque ayer fue decepcionante la actuación de los candidatos en el debate, no cumplieron las expectativas y difícilmente este ejercicio tendrá un impacto positivo o negativo en las preferencias electorales. No gana nadie.

Memoria Política. “La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir”: Jacques Bénigne Bossuet.