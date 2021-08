Denuncian a AMLO ante la OEA

No es cosa menor la “exhibida” que le están dando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Washington los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, al denunciar ante la Organización de los Estados Americanos el uso faccioso de las instituciones para perseguir a los opositores y el hostigamiento a los órganos electorales.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, fue claro y directo, informó que presentaron a la OEA una denuncia sobre la intromisión del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio, el ataque constante a las instituciones y la persecución política a opositores y medios de comunicación.

En lo que no hay ninguna duda es que al presidente López Obrador le debe incomodar muchísimo que los partidos de oposición hayan dejado un precedente ante un organismo internacional que vela por la democracia y la paz. Marko Cortés lo dice contundente: “Claro que le es incómodo a quien está de forma reiterada violentando los derechos humanos y la democracia”.

Más allá de la denuncia, la acción de los dirigentes del PAN, PRI y PRD marca una clara línea de que serán frontales y quieren ser una verdadera oposición del gobierno que encabeza López Obrador. Fue una tremenda exhibida la que le están dando a nivel internacional.

En Palacio Nacional debieron pasar el trago amargo con la jugada del día de ayer de los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente. Ya es irreconciliable la relación entre partidos de oposición y el Gobierno federal. Deben estar encendidas las alertas.

Desde hace varios meses se ha dejado de marcar la agenda desde la mañanera del presidente López Obrador y se ha convertido en una tribuna reactiva, para contestar y descalificar a los opositores y adversarios del momento.

Muy atentos porque con la denuncia ante la OEA es una jugada diplomática maestra, ya que apenas en el pasado mes de julio, el presidente López Obrador se lanzó contra la OEA, proponía sustituirla y los calificaba de “lacayos”. Al parecer le devolvieron el presente, mejor dicho, le batearon la recta.

En unos meses inicia la segunda mitad del mandato de López Obrador, empieza el descenso de la cima del poder, ya no estará bateando para .400 y “macaneando”, como dice. Tendrán que preparar al cerrador y aunque lleve mucha ventaja, el juego no se acaba hasta que caiga el último out.

Navolato. En un sentido evento en memoria de su hijo, el empresario José Ignacio de Nicolás Gutiérrez y su esposa donaron una ambulancia a la Cruz Roja para la atención de emergencias en el municipio de Navolato.

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel se sumó y anunció la aportación de otra ambulancia y los recursos para que se termine la nueva base de la Cruz Roja en Altata, lo que representa una inversión de más de tres millones de pesos.

Con todo esto se busca beneficiar a la población y mejorar la operatividad de las atenciones de emergencia en el municipio, especialmente en Altata donde hay gran concurrencia de visitantes durante los fines de semana.

Memoria Política. “La senda de la virtud es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso”: Miguel de Cervantes.