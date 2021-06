¿Dónde están los morenistas de Sinaloa?

Por primera vez llegará a Sinaloa un Gobierno de izquierda, habrá una verdadera alternancia. Morena logró un contundente triunfo en la pasada elección, casi se llevó carro completo, entonces aquí es donde preguntamos, ¿en todo el estado no hay una figura morenista con capacidad para encabezar la transición?

Inmediatamente viene otro cuestionamiento: ¿por qué un político de extrema derecha, exalcalde y exdiputado del PAN encabeza el equipo de transición del próximo Gobierno de Sinaloa, emanado de Morena?

Es total y absolutamente incongruente el nombramiento de Alejandro Higuera Osuna como secretario particular del gobernador electo, Rubén Rocha Moya. Sin duda, debe ser muy desalentador para los simpatizantes de Morena que una figura como el Diablo Azul encabece los trabajos de entrega-recepción del próximo Gobierno.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hace tres años, Alejandro Higuera estaba terminando una campaña a la alcaldía, en la que se dedicó a explicarle a los mazatlecos cómo tachar la boleta electoral a favor de Ricardo Anaya, candidato del PAN a la presidencia de la República. Totalmente en contra de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.

¿Qué pasó con la guía ética de Morena de “no mentir, no robar y no traicionar”? En el caso de Higuera, ha sido público que en el 2017 estuvo en problemas legales y fue inhabilitado por cinco años por omisión y negligencia en el caso del Tiburonario de Mazatlán. Aunque para puestos estatales no está impedido legalmente.

Siguen las dudas, ¿por qué no se tomaron en cuenta figuras de autentica izquierda como Feliciano Castro, José Antonio Ríos Rojo, Teresa Guerra, Graciela Domínguez, Lucio Tarín, María Inés Corrales o Emma Rodríguez Choreño?

También se puede aprovechar para integrar sinaloenses con presencia nacional, como Ruth Díaz Gurría, que tiene un gran perfil y es parte del equipo de la Presidencia de la República. Además, se mandaría un mensaje de que se busca tener cercanía con el Ejecutivo.

¿Qué no ganó la izquierda el pasado 6 de junio en Sinaloa? La victoria fue contundente, lo que deja una cómoda transición y cualquier candidato que gana con tanta ventaja queda muy libre, con muy pocos compromisos y con un gran margen de decisión.

Son muchas preguntas para el análisis, el mensaje debió ser otro en el proceso de transición. Sabemos que hay dos hombres y una mujer más en el equipo de entrega-recepción y que tienen perfil más cercano a Morena, pero al final son los técnicos, el cargo político fue de color azul.

Es evidente que los grandes políticos de izquierda de Sinaloa no están en el proyecto del próximo Gobierno, por lo menos en los puestos de primer nivel, así que habrá muchas sorpresas en el gabinete. Otra realidad es que no le alcanzó a Morena para poner secretario particular, así que muy atentos.

Congreso. Desde la tribuna del Congreso de Sinaloa, la diputada del PAN Roxana Rubio hizo un enérgico señalamiento por el incremento de feminicidios. Señaló que de enero a mayo del presente año se han reportado 423 víctimas por este delito, lo que representa un incremento del 7.1 por ciento con respecto al 2020.

Asimismo, la diputada panista explicó que son dos estados los que concentran el 57 por ciento de feminicidios. Sinaloa se encuentra en el lugar cinco de la lista y del estado Culiacán es el municipio con más carpetas abiertas por este delito.

Definitivamente, es muy alarmante la situación de feminicidios que vive Sinaloa y todo el país, así que oportuno y muy importante que Roxana Rubio haya subido el tema al Congreso del Estado. Es un precedente y un llamado urgente.

Memoria política. “Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda”: Martin Luther King.

Síguenos en