El ‘caddie’ del gobernador Quirino Ordaz

Hace varios sexenios a un secretario de Administración y Finanzas estatal como Óscar Lara Aréchiga le alcanzaba para hablar de manera directa y sin puentes con el titular de Hacienda del país. Recordamos que en las oficinas de Gobierno federal lo conocían como Don Dinero, por su capacidad para bajar recursos al estado.

Ahora las cosas están muy distantes a esos tiempos. El secretario de Administración de Sinaloa, Carlos Ortega Carricarte, simplemente no pinta, le falta estatura. El día de ayer acompañó al gobernador Quirino Ordaz Coppel a reunión con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; por cierto, muy gris y sin chispa, pero ya sonríe, que es ganancia.

Las fotografías del encuentro dicen más que mil palabras. El secretario Carlos Ortega siempre atrás del gobernador, con la cara abajo, alejado de interactuar con el titular de Hacienda, muy tímido y sin contacto visual.

Fueron cuatro fotografías oficiales las que enviaron, todas parecidas. En la primera, el gobernador platica con el secretario de Hacienda. Atrás del mandatario sinaloense está Ortega como su sombra al nivel del particular de Herrera, un funcionario de menor rango.

En la segunda foto, Carlos Ortega tiene la vista perdida, sigue a la espalda del gobernador en segundo plano. En la tercera imagen, todos se alejan porque viene la fotografía oficial del gobernador Quirino Ordaz con Arturo Herrera. En la última foto enviada, continúa el diálogo de Quirino Ordaz y el secretario de Hacienda. Se alcanza a ver parte del cuerpo en el fondo de Carlos Ortega, pero ya no figura en nada.

El gobernador de Sinaloa se ve que hace empatía con el titular de Hacienda. Saben de administración. Se nota que Quirino Ordaz domina el tema. Seguramente por eso deja en la sombra a Ortega, que al final hace el trabajo de despacho.

No descartamos que Carlos Ortega sea buen administrador, lo que es innegable es que no tiene protagonismo ni oficio político. Para ser claros y directos, es el caddie del gobernador porque solo asiste, asesora, recomienda y da apoyo moral, pero no juega.

Confrontación. En una total incongruencia, sin argumentos y con total falta de sentido político, el regidor del PRI Miguel Sotelo votó en contra de la programación de obras del IPR y de las cuentas públicas del municipio de Angostura que encabeza su mismo partido.

La presidenta municipal de Angostura, Aglaeé Montoya, señaló que se vale que se vote en contra, aunque sea de su mismo partido, pero con argumentos, por lo que lo acusó de falta de sensibilidad en el tema.

Al final, hasta el regidor de Morena votó a favor y se aprobó el avance financiero del trimestre abril-junio. Seguramente el regidor priista pudiera estar siguiendo una línea política para golpear a la alcaldesa. Así que muy pendientes.

Respaldo. El secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, anunció lo que será la segunda vuelta de las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa por los 18 municipios del estado. El día de ayer estuvo acompañado por el presidente municipal de Navolato, Eliazar Gutiérrez.

Por cierto, el jueves, la jornada de apoyo estará en Navolato. Señalaron que regresan al municipio cañero para atender a la población, sobre todo a los sectores de más escasos recursos, con trámites y servicios de Gobierno gratuitos. El próximo sábado estarán en Mocorito.

Memoria política. “No digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Las virtudes son las que hacen los buenos tiempos, y los vicios los que los vuelven malos”: San Agustín.